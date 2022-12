Restrepo habla de interés de América y Santa Fe: ¿contesta llamadas?

Alejandro Restrepo tiene a Deportivo Pereira a dos partidos de cambiar su historia para siempre con el primer título en Liga Betplay.

El buen juego, el gran manejo del recurso y el comportamiento de la nómina en la cancha, con todas sus limitaciones pero mucha ambición, disparan la imagen de un DT joven que se recuperó de la mala experiencia en Atlético Nacional, que lo sacó a pesar de haber ganado el título de Copa y no confió en su proceso.



Esa condición ha hecho que el DT, inevitablemente, se cotice y ya suene en al menos dos equipos con más recursos e historia que su actual empleador.



Según los rumores de prensa en Cali y Bogotá, su nombre está en las carpetas de América de Cali e Independiente Santa Fe. De hecho en la capital vallecaucana casi lo dan como un hecho, tras los desencuentros que habría tenido Alexandre Guimaraes con Tulio Gómez, máximo accionista del club escarlata.



Ante esta ola de rumores, Restrepo habló en Win Sports de cuál es su situación actual, con una sonrisa edio nerviosa: "yo estoy enfocado en la Liga, en Pereira. Hasta no terminar este proyecto no he tenido y no tengo conversaciones", dijo con claridad.



Lo cierto es que su perfil de entrenador con trabajo en las bases y con habilidad para manejar nóminas con limitaciones es una tentación para varios equipos. ¿El obstáculo? Pereira lo blindó hasta junio de 2023 así que habrá que hacer una oferta generosa para quedarse con uno de los DT's más cotizados del momento.