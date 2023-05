¿Habló con América? ¿Tiene acuerdo con DIM? Restrepo habló de frente

Alejandro Restrepo es uno de los nombres de moda en el fútbol colombiano: mientras celebra victorias como la última contra Boca Juniors (1-0), su nombre suena en varios de los equipos importantes del país.

Y aunque suene a dulce revancha después de la amarga salida de Atlético Nacional, él ha salido a desmentir contactos formales y a dejar claro que tiene contrato y que lo respetará.



“Es abrir un espacio a la reflexión de los diferentes rumores que muchas veces se tocan y donde no se va muchas veces a la fuente. Con ninguno de estos clubes que mencionan he tenido una conversación, más allá de que en estos clubes y la mayoría del fútbol colombiano hay buena relación, porque ya nos hemos enfrentado mucho, porque conocemos a personas de allí, pero no ha pasado en la actualidad y no es cierto que ya se tiene un arreglo”, dijo el estratega, en charla con El Alargue de Caracol Radio.



Y añadió: “la semana pasada salió una información que ya se tenía un acuerdo con uno, hoy sale otra información que ya se tiene un acuerdo con otro y eso no es verdad. Nosotros hoy estamos enfocados con el Deportivo Pereira, en lo que son estos dos partidos de Copa que son los más importantes, especialmente en Monagas que es el que viene y el que nos marcara una ruta para la clasificación y no queremos desenfocarnos de ese objetivo”.



¿Pero entonces por qué se da por hecho un acuerdo con el DIM: “para nosotros es un halago por las instituciones que nombras, por el tipo de personas que las conducen, también por nuestro trabajo, porque es una señal que algo estamos haciendo bien. No es casualidad haber sido junto con este grupo de jugadores campeones en diciembre, estar haciendo una buena Copa Libertadores, haber estado involucrados en la búsqueda por ingresar otra vez a las finales este semestre, es gracias a un trabajo, a una idea de juego, a una ideología que estamos mostrando. Es un halago para nosotros que nuestro nombre esté ahí junto a los mejores del país”.



No es que no quiera contestar mensajes, es que no lo hará en este momento. Pero que cambiará de club y proyectará todo lo que ha logrado como campeón de Colombia y revelación en la Copa Libertadores, eso es casi un hecho: “hoy tenemos un contrato vigente con la institución, ya lo he dicho que nuestro partido más importante es ahora el del 6, después tenemos un partido durísimo en Chile para cerrar el semestre. Estamos enfocados totalmente en eso, no queremos desenfocarnos, queremos entregarle todo al Deportivo Pereira, ya estamos cumpliendo un año acá, nos hemos sentido bien, le hemos dado todo a la institución y ellos nos han dado todo”.