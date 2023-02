Restrepo contento por actitud, no por el juego: 'Falta crecer mucho'

Deportivo Pereira luchó hasta el final y por una imprecisión en las marcas y en la zona defensiva, Atlético Nacional rompió la valla defendida por un viejo conocido como Aldair Quintana por los costados por donde no tuvo mucho refuerzo Alejandro Restrepo y sus dirigidos. Danovis Banguero y Andrés Román fueron fundamentales para el ataque del cuadro medellinense y de esa manera llegó el único tanto.



Sin embargo, la serie está completamente abierta tanto para el Deportivo Pereira como para Atlético Nacional. Un partido cerrado se definió por las individualidades y la inteligencia de Andrés Felipe Román para llevarse a casa una ventaja mínima, pero que los deja encaminados a quedarse con su tercera Superliga. La jerarquía venció a los debutantes en este tipo de definiciones.

Alejandro Restrepo destacó al acabar el partido, la entrega y el compromiso de sus jugadores, algo que siempre le abonó a su equipo, y hasta felicitó a los hermanos Rodríguez, quienes, en rueda de prensa no fueron del gusto de algunos periodistas. El exentrenador de Atlético Nacional mantuvo que le gustó la actitud de sus dirigidos, pero no la forma cómo encararon el juego y cómo se desarrolló. Además, sentenció que en un partido tan cerrado como ese, la individualidad de los extremos de Atlético Nacional fue vital.



En rueda de prensa, le preguntaron a Alejandro Restrepo por el juego en general, "creo que hay dos elementos importantes para analizar, el primero es el juego con dos equipos que decidimos cambiar nuestras estructuras buscando no solo sorprender sino generarle otras ventajas al rival. Al final, equipos que nos exponemos tanto que ya también conocemos como trabajamos y en esa disposición el juego cambió. El primer tiempo fue complejo y enredado para los dos por ese enfrentamiento de estructuras que quizá los jugadores pensaron que se iban a generar espacios o ventajas y esas no se fueron dando porque se neutralizaron los dos.



En la segunda parte con las expulsiones con la emotividad que es el segundo punto que toco, los dos equipos enfrentándose 10 contra 10 aparece una seguidilla de errores que pudimos evacuar bien del área. Al final una individualidad, porque creo que fue muy inteligente como Andrés Román se interiorizó y definió, define el partido. Al final, quizás ellos remataron más al arco o intentaron porque muchos fueron desviados, pero fue un partido parejo para mí en trámite. Los dos sabíamos que era importante dejar la serie abierta y al final creo que aunque hayamos perdido queda abierta para la vuelta en Medellín y esperamos ser competitivos allá".

Posteriormente, le preguntaron por el análisis del partido para mejorar aspectos para el futuro y para los próximos partidos, "venía escuchando en el camerino al profe Paulo (Autuori), y no son palabras mías sino de él que el equipo demostró competitividad en todo momento. Mientras he estado aquí les he pedido eso y eso lo mostraron. Estoy tranquilo por eso, pero por el juego no porque podemos mejorar muchas cosas. Tenemos mucha calidad en la plantilla y creo que en la fase de disposición pudimos haber generado a través de la posesión del balón y estar mejor ubicados para llevar el balón a nuestros hombres talentosos de cara al arco rival. Debemos crecer en generar opciones de gol, es entrenar, repetir, jugar juntos en entrenamiento y seguir creciendo de esa manera".



Sobre Yesus Cabrera que recibió su primera titularidad, Alejandro Restrepo manifestó, "mientras pudo recibir en ventaja y libre fue un hombre importante porque tiene mucha calidad técnica. No termina brillando porque no termina con una asistencia de gol y eso tiene mucho que ver con el entendimiento que tiene con sus compañeros más cercanos. Le pondero que es un hombre trabajador igualando a Yéiler Góez, nos vamos contentos con su rendimiento. En el momento que decidimos cambiarlo, Nacional ya estaba con un hombre de más y queríamos a alguien con la calidad similar a la de él como Johan (Bocanegra), y por eso no termina el partido. Mientras siga teniendo más sesiones, más partidos y enfrentamientos con sus compañeros va a seguir demostrando la calidad que tiene".



A Alejandro Restrepo le interrogaron por la zona ofensiva con Arley Rodríguez y Ángelo Rodríguez sin un socio que les pudiera entregar la pelota, tanto que pusieron en duda el compromiso adelante de los hermanos, quienes fueron los seleccionados en el ataque. "No sé si sea un común denominador de las personas, pero si hablamos de Arley, corrió todo el partido y creo que la sensación que le da al equipo es que es un jugador que se entrega todo el encuentro. Creo que depende del planteamiento que hace el entrenador. Muchas veces en la forma en la que ellos construyeron no es fácil presionar, muchos equipos nos han sufrido de esa forma. Si seguimos hablando de nombres, Ángelo terminó exhausto porque fue insistente en las presiones, aguantó muchos balones y Yesus ya lo he dicho que viene en ese proceso de acumular minutos y adaptándose en la parte física. La coordinación entre dos, tres jugadores o cinco toma mucho tiempo. Es cuestión de seguir trabajando, encontrarle a ellos con quien se entrenan mejor, somos un equipo completamente distinto y toma un tiempo".