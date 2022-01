‘Nos adaptamos al rival y sacamos una muy buena victoria‘: A. Restrepo

Sin ser vistoso, pero muy contundente, Atlético Nacional superó a domicilio a Millonarios y se encumbró a la cima de la Liga I-2022, corridas tres fechas. Los verdolagas pegaron en momentos claves del partido y sacaron una diferencia de 2-0 insalvable para los ‘embajadores’. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo habló sobre las bondades de su equipo para conseguir la segunda victoria en lo que va del 2022.



“Valorar el esfuerzo que hizo el equipo, la valentía y la unión de grupo que tenemos. Gran parte del primer tiempo, Millonarios ejerció una presión alta, algo que ejecuta muy bien, nosotros no nos sentimos muy cómodos. Hubo un momento donde pudimos salir, estuvimos más tranquilos y realizamos una secuencia de pases, que una de esas jugadas vino el gol. En el segundo tiempo, fuimos más aplicados, con hombres de experiencia, supieron leer el juego y nos llevamos una muy buena victoria de la Capital”, resaltó el entrenador, quien lleva dos triunfos consecutivos en la Liga I-2022.



Sobre las molestias físicas de Álvaro Angulo y Jhon Duque, el estratega antioqueño señaló que “Álvaro (Angulo) tuvo una fatiga en el músculo gastrocnemio medial de su pierna izquierda, decidimos por precaución cambiarlo, llevaba el tercer partido seguido que acumulaba y no lo quisimos arriesgar, teniendo un hombre como Danovis (Banguero). Jhon (Duque) tuvo un golpe en su tobillo, esperamos que no sea de gravedad, pero esperaremos el análisis médico”.



En cuanto al análisis del partido de Giovanni Moreno y Dorlan Pabón, sobre la manera en la cual ambos pueden desenvolverse en el campo de juego, Restrepo indicó que “vimos en este partido que ‘Gio’ Moreno puede jugar en todo el frente de ataque, su especialidad puede ser un punta, un media punta, un jugador para estar con dos atacantes. La ventaja que tiene es la comprensión, el entendimiento de juego, su buena técnica y la toma de decisiones y nos dará muchas alternativas. No es un condicionante si Dorlan (Pabón) estará o no en la cancha, tienen una muy buena relación dentro y fuera de la cancha, en la ubicación que el equipo los necesite como en este partido, los dos por dentro, luego un rato Dorlan por fuera, nos darán una muy buena versión”.



El profesor valoró el esfuerzo de su rival, Millonarios, quien fue otro duro examen al cual lograron superar. “Millonarios en todas las plazas hace una presión alta, de local hace también con su hinchada, con la altura, es un equipo muy fuerte. Ellos lograron hacer sus variantes, nosotros intentamos construir la idea de juego, lo más importante es que fuimos resilientes, nos adaptamos a lo que propuso el rival y sacamos una muy buena victoria”.



Además, “ya hemos enfrentado a Millonarios dos veces y los dos partidos fueron con presión alta, fue difícil, intentamos progresar y al final decidimos jugar a prolongaciones, competir por momentos en el juego y así pudimos adaptarnos en cada momento del partido”.



Restrepo aclaró que “siempre hemos hablado que este equipo o un proyecto está en construcción. Cada partido es una oportunidad para mejorar, es un aspecto que el equipo ha venido creciendo, esa intensidad, ese orden, esa lectura de los momentos y los juegos, haciendo bloque bajo, bloque medio, cambiando estructura, con orden y hace parte de la construcción de equipo, de aprovechar las características de los jugadores y entender los momentos de los partidos”.



Finalmente, el técnico ya piensa en cómo encarar el próximo partido de Liga contra Tolima en el Atanasio. “Como equipo grande, está en hacer este tipo de partidos y ganarlos, compitiendo de la mejor manera y mostrando nuestra mejor versión. Nos queda prepararnos bien, enfrentaremos a un gran rival como Tolima. Un campeón del año pasado, que se reforzó bien y tiene una idea de juego clara, nos queda una semana para recuperarnos, trabajar corregir en pequeños detalles y competir de la mejor manera, porque cada partido es importante para nosotros”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8