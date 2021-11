Con dos importantes regresos, Nacional prepara próximo partido en Liga

Sobre las 9:30 de la mañana, Atlético Nacional emprendió una nueva jornada de entrenamientos de cara al partido del próximo sábado contra Atlético Bucaramanga por la fecha 18 en la Liga II-2021.



Luego de los ejercicios en el Centro de Alto Rendimiento, el conjunto verdolaga se dirigió a una de las canchas de su sede de Guarne. Como novedades estuvieron Jonatan Álvez y Aldair Quintana, en el caso del uruguayo superó una lesión en su rodilla izquierda, mientras que el arquero tolimense había presentado una faringoamigdalitis bacteriana.



Por su parte, Tomás Ángel, Luis Miguel Marquines y Édier Ocampo se encuentran con la Selección Colombia sub 19 y Geisson Perea se encuentra trabajando diferenciado en el Centro de Alto Rendimiento a raíz de un golpe sufrido en Montería.



Dentro del equipo estuvieron varios jugadores juveniles de Primera A y Primera C dirigidos por Hernán Darío Herrera, entre los que se destacan estaban presentes el arquero Juan José Uribe, los volantes Sebastián Chavarria, Kevin Parra, Johan Hinestroza, el lateral Yehider Ibargüen y el extremo Brayan Palacios.



Con readaptación de campo, en otra de las canchas, el jugador Andrés Sarmiento se encuentra trabajado en su recuperación, el ex jugador de Bucaramanga tuvo un problema meniscal que lo obligó dejar el equipo 'leopardo'.



Luego del gimnasio, el plantel se fue al campo de juego para realizar diferentes labores en rondo, espacio reducido, fútbol, trabajos en definición y labores tácticas.



Nacional seguirá trabajando en su sede el viernes en la mañana. En horas de la tarde, se determinarán los convocados para afrontar el próximo partido.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8