Tanto que lo critican y vea: reconocimiento para Aldair Quintana

Termina el año y la Dimayor aprovechó para dar a conocer a los mejores futbolistas del segundo semestre en materia estadística: goleadores, máximos asistidores y las vallas menos vencidas.



Precisamente este último ítem fue revelado en las últimas horas. En total fueron tres arqueros los que se destacaron por encima de todos al mantener su pórtico en cero.



El tercer lugar fue para Carlos Mosquera, guardameta de Patriotas. El futbolista de 27 años mantuvo su imbatibilidad en siete encuentros, marca sumamente importante tratándose de un equipo menor del campeonato.



La segunda plaza la ocupó Andrés Mosquera Marmolejo, gran figura del Independiente Medellín. El antioqueño de 30 años, que por cierto fue convocado a Selección Colombia para la doble jornada de noviembre, no recibió gol alguno en nueve encuentros.



Y el galardón al mejor del segundo semestre, para sorpresa de muchos, fue Aldair Quintana, el criticado guardameta de Atlético Nacional. El ex-Huila no dejó caer su arco en diez encuentros.



La situación dejó perplejos a varios aficionados vedolagas en redes sociales, pues Quintana fue de los jugadores de la plantilla que más recibió críticas por errores puntuales en fases importantes de la temporada. Muchos no le perdonan sus equivocaciones ni con estos datos...