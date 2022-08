Aldair Quintana trabaja fuerte para pelear el puesto en Nacional

Este sábado, Atlético Nacional recibe al Atlético Bucaramanga con la idea de sumar y escalar posiciones en la tabla de la Liga BetPlay II-2022. Aldair Quintana habló sobre su momento en el equipo verdolaga, lo que está trabajando para ganarse un puesto y lo que viene en este campeonato.

"Sé que lo que pasó en el semestre pasado fue una prueba para mí. Logré entender muchas cosas y hoy me siento muy bien para cuando tenga la oportunidad de actuar nuevamente", indicó el golero tolimense.



Sobre las diversas controversias alrededor de lo que haga en la cancha, como aquella imagen en Barrancabermeja donde lo enfocaron que estaba distraído, Aldair comentó que "la prensa debe informar del juego, no pegarse de que si Aldair se estaba cortando las uñas. No por ganarse un ‘like’, hay que estar pendiente de otras cosas".



En cuanto al juego, Quintana expresó que "hay personas que consideran que toda pelota que llega a las cinco con cincuenta es del arquero, y yo digo que no. Los que estamos en el puesto sabemos que no. Hay pelotas que vienen muy difíciles para ir a ayudar".



Finalmente, habló sobre su continuidad con Nacional, club donde todavía tiene un año más de contrato. "Se tuvieron opciones, pero al final logré quedarme en Nacional. Hoy en día me siento mucho más fuerte, vengo preparándome bien".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8