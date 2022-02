Quintana es paciente y confía en aprovechar la oportunidad en el arco

Atlético Nacional se prepara para enfrentar a Envigado Fútbol Club, este martes en el estadio Ditaires de Itagüí. Los verdolagas confían en imponerse y así equilibrar el balance de puntos con respecto a lo que han perdido en el Atanasio. Aldair Quintana habló en conferencia de prensa previo a este encuentro, donde quiere dejar atrás aquel episodio del audio y destacarse cuando vuelva a tener la oportunidad de custodiar el arco verde.

"Debo seguir preparándome, trabajando fuerte. Estar preparado, porque en el fútbol, las oportunidades saldrán en cualquier momento. Del tema con los hinchas se habló mucho, ya me queda es demostrar cuando tenga la oportunidad de jugar en hacer las cosas bien. Como lo dije esa vez, lo más fácil sería haberme ido del equipo. Lo tomo como un reto y sé que puedo dar más, tengo el respaldo de mis compañeros, de los directivos y solo me queda en aprovechar la oportunidad cuando pueda jugar", indicó Quintana.



Además, "hubo cosas que se hicieron bien el año pasado, pero quedó eclipsado por esa situación. La cabeza juega un factor fundamental, no ha sido fácil, pero todo ha servido para aprender y crecer".



Sobre el nivel de su compañero Kevin Mier, quien, de seis partidos atajados, ha sacado el cero en tres, Quintana detalló que "con Kevin (Mier) tenemos una muy buena relación, está pasando por un gran momento, ha esperado por esto. Esto es una competencia sana y lo primordial es que todos estemos bien para el beneficio del colectivo. Los dos somos grandes arqueros, por algo estamos en Nacional, hemos sido parte de procesos de Selección Colombia y el que pueda jugar, seguramente lo hará muy bien".



Finalmente, Aldair es optimista con el crecimiento del nivel en Nacional y espera que, para la Copa Libertadores, el equipo pueda destacarse de gran manera y así poder llegar a la fase de grupos. "El equipo viene bien, en lo que es el juego, los rivales que hemos enfrentado no nos han pasado por encima. Lógicamente, faltó hacer goles como en el último partido. Pero vamos de menos a más, los que llegaron se han venido acoplando y esperamos llegar bien para la Libertadores".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8