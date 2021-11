Quintana palpita con Nacional-Millonarios: ‘será para medir fuerzas’

Atlético Nacional pasa por un gran momento deportivo, muy cerca de conseguir un título y en carrera por la Liga. Uno de los jugadores clave en este buen desempeño es Aldair Quintana. Luego de pagar una fecha por sanción, el arquero tolimense buscará ser un elemento determinante para que los verdolagas se impongan sobre Millonarios en el cierre de la fase de todos contra todos en la Liga II-2021.



“El partido contra Millonarios será un gran medidor, son partidos de finales y tendremos un posible rival en estas instancias definitivas, va a ser muy importante para nosotros disputar de la mejor manera, es un clásico y como todos los clásicos queremos ganarlo para darnos una alegría al grupo, a nuestros hinchas. seguramente será un partido para medir fuerzas”, indicó Quintana.



Además, “Millonarios es un buen equipo, con grandes jugadores y tomamos este juego con mucha seriedad y responsabilidad. Le gusta apretar, elaborar juego, los tenemos estudiados, nosotros a aplicar nuestra idea de juego y conseguir el resultado”.



Sobre la actuación de su compañero Kevin Mier en el clásico, el golero comentó que “me pone muy contento el presente de Kevin (Mier), hemos trabajado muy fuerte y hoy disfrutamos de este momento. El puesto de arquero es complejo, cuando las cosas no andan bien se mira un poco esa posición, pero estamos creciendo en esa competencia sana. A los otros compañeros que nos ayudan en el día a día, pese a que no han tenido la oportunidad, son importantes para esta actualidad”.



En lo personal, Aldair reseñó que “es importante la confianza que me ha brindado el club para seguir creciendo, es importante tener esa confianza, esa continuidad y a medida que uno se va sintiendo más importante va a ser mejor. Queda mucho por crecer, por ganar, por mejorar y es algo que tengo presente. Quiero ganar cosas con Nacional, estamos cerca de un objetivo y va a ser importante para motivarnos de cara a las finales”.



Finalmente, opinó sobre los equipos que ya aseguraron su lugar en los cuadrangulares como posibles rivales de Nacional. “Los equipos que están clasificados son muy fuertes, el grupo está muy motivado para afrontar esta fase final. Estamos muy cerca de un objetivo y buscaremos estar cerca en el próximo”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8