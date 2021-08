Así será regreso de público a estadios de Bogotá: ¡a portarse bien!

Después de las penosa escenas del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional, el pasado 3 de agosto, de agresiones y enfrentamientos en las tribunas del estadio El Campín, la Alcaldía Mayor ha impuesto unas medidas adicionales para que el público pueda regresar a los estadios capitalinos.

El secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, puso incluso una fecha precisa, que hará que un esperado duelo ligero tenga gente en las tribunas: "esperamos que, a más tardar el 5 de septiembre, que hay partido de Millonarios, podamos tener público en El Campín. Para lograrlo tendremos este jueves y domingo, en los partidos de Santa Fe, pruebas de concepto sobre dispositivos tecnológicos y protocolos de ingreso a las tribunas y control de identificación de quienes ingresan con boleta, debidamente identificados, para garantizar seguridad y convivencia", anunció.



Las pruebas a las que se refiere se desarrollarán en el duelo de Copa Santa Fe vs Bucaramanga y nada menos que en el duelo de rojos, Santa FE vs América, el día 29. Después, en el duelo Millonarios vs Patriotas, el 5 de septiembre, debe consolidarse el protocolo para el regreso definitivo de los hinchas.



"Hoy determinarán categorías de dispositivos y apoyo logístico por cada 100 hinchas, un proceso entre Policía, Alcaldía y clubes. El lunes tendremos reuniones con presidentes de Santa Fe y Millonarios y con voceros de las barras y secretaría de gobierno, para tratar temas de protocolo de ingreso y de sanciones si hay mal comportamiento en las tribunas. Reiteramos nuestro compromiso por un regreso seguro a los estadios de Bogotá", concluyó Gómez.



El funcionario dejó una invitación con carácter de obligación: "tenemos que lograr que ese trago amargo que vivimos el 3 de agosto, con un partido donde retomamos el ingreso de público pero no salió como esperábamos, sea lecciones para mejorar las condiciones entre todas las instancias".



De esta manera, se abre paso al regreso de los aficionados, que esta vez no pueden cometer los errores del pasado, so pena de seguir viene a los equipos bogotanos por TV.