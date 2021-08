¿Pagan justos por pecadores? Más restricciones para fútbol en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá citó este miércoles a la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, tras los hechos de violencia en el estadio El Campín entre Santa Fe y Nacional, e impuso nuevas restricciones.

La alcaldesa Claudia López fue enfática en que las repudiables escenas registradas en el estadio no pueden repetirse, pero no cerrará de manera definitiva los escenarios sino que aplicará nuevas medidas para garantizar la seguridad: "Vamos a volver, lo que vimos anoche una oportunidad de mejora. No vamos a permitir que unos pocos violentos nos amarguen sistemáticamente la vida", dijo.



Por ahora, y pensando en el clásico Millonarios vs Santa Fe el fin de semana, se mantendrá la restricción de público en los escenarios. Además, durante un año NO se permitirá el ingreso de barras ni hinchas de Atlético Nacional a El Campín ni a Techo. Y, en lo que queda del año, tampoco se permitirá el ingreso de barras visitantes.



Además, se suman cuatro condiciones indispensables para que los clubes puedan alquilar los escenarios:



- Clubes deberán garantizar un mejor registro y venta de las boletas, para saber quién ingresa al estadio.



- Clubes deberán garantizar equipos de logística y de seguridad y convivencia que trabajen en coordinación con la Policía.



- Los equipos de logística deben tener una disposición adecuada de asistentes en las graderías.



- Los clubes son corresponsables en trabajar en temas de convivencia con sus hinchas antes, durante y después de los partidos. Los clubes deben demostrar que han abierto estos espacios con su hinchada.





Bogotá abre con afecto sus puertas para que quién quiera, venga a disfrutar de nuestra ciudad y del fútbol con respeto y en paz. No vamos a permitir que violentos nos quiten la felicidad de volver a encontrarnos.Quién quiera arrendar El Campín o Techo debe cumplir 4 condiciones👇

Así mismo, la Alcaldesa explicó que aunque la hinchada de Santa Fe fue víctima en los hechos de este martes, el club no podrá evadir su responsabilidad "por el incumplimiento de las condiciones logísticas del contrato en el acceso a la tribuna familiar, por no cumplir con las medidas de distanciamiento y por la invasión de la cancha".



¿Cuándo se reabrirán los escenarios? Cuando existan garantías de cumplimiento de estas nuevas condiciones. Por ahora no hay certezas.