Cuidado hinchas de Santa Fe y Millos: habrá castigos en El Campín

Frente a la reciente ola de violencia en diferentes estadios de Colombia, la Alcaldía de Bogotá junto a la Secretaría de Gobierno, implementarán nuevas medidas de seguridad y sanciones a hinchas violentos que alteren el orden público dentro del estadio El Campín.

De acuerdo a información del secretario Felipe Jiménez, para el clásico capitalino de este domingo 7 de mayo entre Millonarios e Independiente Santa Fe, se empezarán a aplicar duras medidas que serán castigadas de manera individual, gracias a la Ley 1445 – 1453 y 1810 que permiten la aplicación de comparendos sanciones económicas y prohibición de asistencia a los estadios.



“La primera sanción es para las agresiones verbales, comentarios racistas, xenófobos o invasiones a la cancha, las personas que hagan estos comportamientos tenían que pagar hasta 10 millones de pesos y no podrán entrar al estadio hasta por 3 años”, dijo el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez.



¡Bogotá es epicentro del fútbol en paz!



Estamos fortaleciendo la seguridad en los estadios para que no hayan más actos violentos y que las hinchadas puedan disfrutar en completa convivencia.



Por eso, hemos reforzado un equipo especial para que hayan sanciones individualizadas. pic.twitter.com/aaFCfpQhfB — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 6, 2023



De igual manera, los que generen agresiones físicas también tendrán multas de hasta 100 millones de pesos y se le prohibirá el ingreso al estadio por cinco años. Estas personas que incurran en estas faltas de convivencia dentro del escenario deportivo serán identificadas según Jiménez, por 99 cámaras de seguridad que serán monitoreadas por una oficina de inspección de Policía y el sistema biométrico que garantizará el fútbol en paz en la capital.



Estos serán los puntos clave para sancionar a los hinchas que no acaten las medidas en escenarios deportivos de la capital:



- Los que pretendan ingresar, o esté en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma de

fuego, arma blanca, o tipo de estupefacientes.

- Promueva o cause violencia contra miembros de la fuerza pública.

- Invada el terreno de juego.

- No atienda las recomendaciones de los cuerpos de logística en lo que tiene que

ver con la ubicación y tránsito de lugares no autorizados para el público.