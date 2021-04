Con Tunja no cuenten: 'no autorizamos eventos deportivos por pandemia'

El anuncio de la Alcaldía Mayor de Bogotá de no prestar los estadios para los duelos programados de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga Betplay puso a Millonarios, Equidad y Santa Fe en carreras para buscar una sede alterna, tarea que a estas alturas parece una misión imposible.

Aunque el plan B de los tres clubes afectados era Tunja, por cercanía geográfica, altitud y escenario disponible, desde allí mandaron un mensaje claro: con nosotros no cuenten.



Lo confirmó el alcalde la capital boyacense, Luis Alejandro Fúneme González, en declaraciones a Caracol TV.



"Teniendo en cuenta particularmente en Tunja el aumento del nivel de contagio, el aumento del número de casos y el aumento de la ocupación hospitalaria en unidades de cuidado intensivo en esta ciudad, que recibe pacientes de todo el departamento, hemos decidido no autorizar la celebración de eventos deportivos por seguridad y en el marco de las medidas para contener la propagación del coronavirus", dijo.



El alcalde aseguró que fue contactado por directivos de La Equidad pero que el argumento fue el mismo.



De esta manera, la opción Tunja no es una posibilidad y habrá que explorar otras opciones con el tiempo en contra, pues este mismo miércoles y jueves son los partidos de torneos internacionales y, si no hay sede, los clubes se exponen a sanciones de Conmebol.