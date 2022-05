Suárez: ‘en finales hay que ser muy preciso, la exigencia es máxima’

Luego de siete años, Envigado volvió a los cuadrangulares semifinales de la Liga, el regreso no fue el esperado tras esa goleada sufrida a manos del Deportes Tolima por 1-4, al final del partido, el técnico Alberto Suárez habló sobre el trámite del encuentro.

“No quiero venirme a mí a disculparme ni a disculpar al grupo. Tengo que mirar la realidad de este partido, con respecto a los que se jugaron antes y veo que fue atípico, nos pesó el saber que estuviéramos en las finales. El primer gol lo regalamos en un rechazo que no se podía dar. Lo que diferencia una final a un partido normal, es el comportamiento y nos pesaron, tuvimos errores infantiles y con el estado del campo, aceleraron los errores, hicimos pocas cosas para evitar los errores, tenemos que evaluar”, resaltó Suárez.

Además, “hay que mirar cómo crecemos, nos quedan cinco partidos para demostrar qué estamos y para donde vamos. Tolima sacó las charreteras y lograron marcar diferencia. En finales hay que ser muy preciso, la exigencia es máxima y el margen de error es mínimo, nos vimos muy feo, pero esa es la realidad que vivimos”.

Analizando al rival, Suárez expresó que “Tolima fundamenta el juego en las bandas, tienen hombres muy rápidos, el partido estuvo equilibrado en la estrategia, lo perdimos en las acciones. Cuando pusimos el partido 2-1, era para pasar de largo, pero en cada rechazo nos hicieron los goles”.

El técnico agregó que “ellos sacaron provecho a nuestros errores, los cuatro goles los hicieron porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Si se les deja la pelota, lograron resolver. Más allá del estado de la cancha, fue nuestra inexperiencia lo que nos perjudicó”.

Finalmente, el técnico precisó que “este partido fue el peor de Diego Moreno y con Yaser Asprilla muy tirado a la banda, se nubló la parte creativa. No tengo un recambio de la misma calidad para mantener la forma, no tuvimos la pelota, cuando recuperábamos la regalamos, estuvimos muy dispersos. En finales no nos podemos equivocar. Nos quedan cinco partidos para mejorar”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8