Gamero y Montero, dupla que ya le ganó final a Nacional: ilusión azul

Una final tan pareja como la que protagonizan Millonarios y Atlético Nacional en la Liga Betplay I 2023, se define, como hace mucho no pasaba, por los más pequeños detalles.

El empate 0-0 de la ida en el Atanasio Girardot dejó todo por decidir en El Campín, aunque sin la ventaja de la altura que a otros rivales les puede pesar pero no al verde, que entrena en Llanogrande.



Son dos equipos con la historia, la afición y la jerarquía suficientes para inclinar la balanza a su favor pero tal vez haya un detalle, de esos definitivos, que pueda alentar la ilusión azul: en la nómina hay dos hombres que ya saben lo que es ganarle una final al equipo verdolaga.



Y no es un detalle menor pues los antioqueños han ganado 10 de las últimas 11 finales que disputaron en la Primera A.



Se trata del técnico Alberto Gamero y del portero Álvaro Montero. Ambos estuvieron en aquella definición de la Liga I 2018, en la que Deportes Tolima, que no era favorito, acabó dando la vuelta olímpica y festejando la segunda estrella de su historia.



El portero titular de los de Ibagué pasó en esa oportunidad una amarga noche en la ida, pues Dayro Moreno lo venció y le dio a su equipo la victoria 0-1 que muchos pensaron sería definitiva. Sin embargo, en la vuelta Sebastián Villa marcó a los 47 minutos e igualó la llave, pero Vladimir Hernández puso el 1-1 parcial a los 65. Cuando todo parecía encaminado a la victoria verde, a los 90+3 Danovis Banguero (sí, el mismo que hoy estará en la final con el verde) marcó el 1-2 y la serie se fue a penaltis.

​

Y entonces apareció la enorme figura de Montero: Reinaldo Lenis y el propio Vladimir Hernández fallaron sus cobros y, como en el Tolima no falló ningún cobrador, el título fue para los de Gamero.

​

Por eso el hincha de Millonarios siente que hay un buen pálpito para esta definición inédita de un título liguero. De hecho, apelando a la memoria, después de esa celebración, el día que Gamero se despidió de los pijaos y se fue a Millonarios, en 2020, el arquero guajiro le dijo: "si quieres ser campeón allá tienes que llevarme a mí". ¡Y así fue! Si es por cábala, nada mejor que tener a dos verdugos del enemigo con tu camiseta. Ahora solo queda esperar que la pelota ruede en El Campín.