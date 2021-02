'Enfrentamos a un equipo sólido', Gamero contento con el empate

Independiente Medellín y Millonarios quedaron en deuda en materia ofensiva y sentenciaron un 0-0 en un partido que resultó muy táctico. Tanto Hernán Darío 'Bolillo' Gómez como Alberto Gamero, supieron responder a la respuesta del rival. Ninguno dio espacios y los delanteros nada pudieron hacer. Al termino del partido, el técnico azul habló en rueda de prensa y elogió al DIM.

"Me voy contento porque enfrentamos a un equipo sólido como Medellín. Pienso que esa es la felicidad que nos da hoy. Medellín tiene mucha posición de balón y no se desesperan, tienen bloque corto; eso lo dijimos hoy. Me voy satisfecho. 'Bolillo' desde que llegó ha hecho un ordenamiento en la parte defensiva y sabíamos que íbamos a encontrar un equipo que hace transiciones, posesión. Fue bonito, porque el profe Bolillo sabía lo que estábamos haciendo nosotros y los felicito por ese gran trabajo que hicieron hoy", dijo Gamero.



El entrenador samario destacó que mantuvieron el arco en cero, pues venía de recibir tres frente a Once Caldas. "En el fútbol hay que buscar equilibrio, el partido pasado nos hicieron tres goles y quisimos mejorar para este juego. Medellín se para bien defensivamente y nos lo impidió. Fue un partido cerrado. Me deja la sensación que mejoramos respecto al partido pasado".



Y agregó: "yo no diría que tuvimos inconvenientes en el ataque, porque atacamos, encontramos un equipo que también trabaja. A Perlaza y Román los vi atacando. Vi muchos momentos la defensa parada en mitad de cancha. Lo que hay que hacer es valorar el trabajo del rival. Ellos nos cerraron los espacios".



Finalmente, Gamero se refirió a la convocatoria de cuatro de sus jugadores, entre ellos el arquero Juan Moreno y el atacante Emerson Rodríguez. "No solo es satisfacción para mí, sino para sus compañeros y la institución. El profesor Reinaldo (Rueda) les va a dar la posibilidad de mirarlos y evaluarlos, pero eso es gracias a la dedicación, la seriedad y el trabajo que han venido haciendo. Es motivo de orgullo que cuatro jugadores estén en el llamado de la selección".