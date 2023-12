Gamero tras la eliminación de Millonarios: ‘Quedo feliz y orgulloso’

Millonarios no pudo llegar vivo a la última fecha del cuadrangular B para luchar por ser finalista de la Liga BetPlay II-2023. La derrota 1-0 con América de Cali, sumada a la goleada de Medellín 0-5 sobre Atlético Nacional, sentenció el grupo y le otorgó el cupo al poderoso.



La eliminación del embajador le dolió al plantel y al director técnico Alberto Gamero. Sin embargo, en medio de la tristeza y la decepción por no poder defender el título de la Liga I, el entrenador levantó la cabeza y salió en defensa de la campaña de su equipo.



“Todos queremos ganar e ir a la final y desafortunadamente esta vez no nos alcanzó, pero yo estoy muy feliz y orgulloso de este grupo porque hoy por hoy somos los líderes de reclasificación con 92 puntos; tenemos un título para ir a Libertadores y completamos 75 partidos, que los jugamos porque nos los buscamos. Venimos para disputar y jugar finales, como lo hicimos en la Copa y queríamos en Liga”, argumentó Gamero.

“Yo me voy tranquilo con este grupo, perdimos un partido con las ‘botas’ puestas, intentando por lo menos igualar, pero América hizo un buen trabajo, marcó el gol y supo defenderlo”, fue el análisis del entrenador samario.



Gamero concluyó: “No todo es malo, hay muchas cosas buenas. Siempre se piensa que el equipo que queda campeón el primer semestre, el segundo es de transición y nosotros no lo tomamos así, nosotros lo tomamos con la mayor seriedad de caso y competir para ir a la final. Nos faltó un gol para prorrogar el grupo hasta el miércoles, pero competimos. Salimos eliminados con dignidad, no vi un equipo casado; buscamos el empate”.