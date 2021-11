Gamero no duda: 'Estamos fuertes y mentalizados para darles alegría'

Alberto Gamero, DT de Millonarios, evitó el tema de la indisciplina que se conoció en las últimas horas y solo se refirió este viernes a lo que tiene su equipo para el cierre de esta ronda todos contra todos de la Liga Betplay, nada menos que contra Atlético Nacional.

Novedades para enfrentar a Nacional



"Tenemos una molestia con Uribe, no va a poder estar, entre semana sufrió un golpe y no alcanzó a recuperarse, es el único jugador ausente. Mackalister Silva ya se recuperó y ya hizo un entrenamiento con nosotros. Vamos a tener al equipo completo. El caso de Emerson Rodríguez que va a regresar por el costado derecho y que es un jugador que nos puede dar mucho en las finales y esta semana me ha dejado muy contento con lo que ha hecho".



Goles en contra



"Creo que eso pasa en el fútbol, en las empresas, en todo lado. A veces el jugador se descuida donde más despierto tiene que estar. Uno de los principales problemas que tenemos es que cuando nos llegan nos convierten, hemos tratado de mejorar, de hacer charlas con nuestros psicólogos con énfasis en eso, pero para los cuadrangulares este equipo va a estar entero y fuerte. Lo más importante es que de estos errores aprendamos".



Mensaje a la afición



"Al hincha que se siente preocupado le digo que este equipo está creciendo, que tiene jugadores que van actuando y se van consolidando. Reconozco que no es bueno perder en Millonarios cuatro partidos consecutivos, la angustia de nosotros nos lleva a trabajar, este grupo trabaja bien. Estamos fuertes y mentalizados para darles una alegría a la hinchada".