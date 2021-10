Gamero sí sabe lo que sufre Osorio: 'que tenga mucha tranquilidad'

La realidad de los directores técnicos, en Colombia y en casi todas las ligas del mundo, es común: el resultado es su paraíso o su condena y muy pocos se fijan en todo lo que hay en el intermedio.

Y uno de los que conoce los dos escenarios a la perfección es un entrenador que hoy disfruta de las mieles del éxito: Alberto Gamero, el jefe de Millonarios. Él sabe que su realidad no siempre fue la que disfruta con el equipo azul, clasificado a los cuadrangulares en Liga II 2021 y líder de la reclasificación.



Salió por la puerta de atrás de Junior en menos de tres meses, sufrió la eliminación en sus primeras salidas con el elenco albiazul y apenas ahora puede ver el fruto de ese trabajo. Por eso se siente con autoridad para opinar del tema del momento en el torneo local, nada menos que el futuro de su colega Juan Carlos Osorio, en medio del caos con América de Cali.



"Aquí en Colombia solamente miramos los resultados, aquí, a veces, no vemos los partidos y solo preguntamos cómo quedó el equipo. Yo, viendo el partido, América no tenía por qué haber perdido a pesar de tener un rival tan bueno como Nacional. Las opciones más claras y la iniciativa de ganar el partido la tenía América. Ahí es cuando, uno como técnico, comienza a visualizar y a seguir trabajando, no a tener tranquilidad", dijo en el programa 'Primer Toque' de Win Sports.

— Win Sports TV 💪🏠 (@WinSportsTV) October 25, 2021



"América tuvo tres o cuatro mano a mano y no pudo definirlos. Nacional, jugando bien también, le llegó y, en el momento en que mejor estaba jugando América, le hace el otro gol. Son circunstancias, un ejemplo es lo que a mí me pasó el año pasado", comentó. "El año pasado casi el 90 por ciento del periodismo me quería sacar de Millonarios. Entonces yo hablaba con el doctor Camacho y el doctor Serpa y ellos me brindaban tranquilidad, porque ellos sabían lo que yo estaba haciendo y para dónde íbamos. A veces pasa eso... Ahora, el semestre pasado, que quedamos eliminados, hicimos 30 puntos, el que clasificó hizo 31, algo estábamos sembrando", concluyó.



América no decide todavía el futuro de Osorio, quien debió salir con custodia policial del estadio Pascual Guerrero, donde hubo disturbios posteriores a la derrota 0-2 contra Nacional.



Pero en opinión de Gamero, lo que habría que hacer es respaldar el proceso, como sucedió con él en Millonarios: "lo mismo veo hoy en el caso de América, el profe trabaja, pone variantes y no se da el resultado. Pero, repito, en el fútbol se miran muchos los resultados, el cómo ganas nada más, a veces no miramos el cómo pierdes. Desde acá lo único que le puedo decir al profesor es que tenga mucha tranquilidad. Si algo tenemos seguros nosotros los técnicos en Colombia, es que el profesor Osorio está ranqueado como uno de los mejores técnicos del fútbol colombiano", concluyó.