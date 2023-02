Gamero sobre la llegada de Castro: ‘No fue fácil traer al goleador’

Millonarios arrancó el 2023, oficialmente, con el triunfo contra Pereira 2 a 3, con el estreno en Liga de Leonardo Castro, bajo las ordenes de Alberto Gamero. El estratega ha manejado variantes en los duelos de pretemporada, donde muestra varios esquemas, ante las alternativas que posee en el campo.

El estratega sabe lo que es Millonarios, representa para la afición y él como hincha del equipo, espera siempre dar lo mejor. Gamero está de cumpleaños y en entrevista con Primer Toque de Win Sports, habló de la alegría de estar al frente de los embajadores “Lo que he vivido en Millonarios ha sido algo grande. He visto que la afición ha gozado, está contenta de lo que se viene haciendo. A veces no es el título lo único que alegra a la gente y un equipo, hay muchas cosas alrededor de esto. Lo hemos complementado con una familia que hemos hoy, encabezada por los dirigentes”.



Agregó “Son momentos lindos, el momento que vivo aquí es muy bonito. Mi anhelo es llegar a ser campeón de Liga y redondear este proyecto, que es lo que nosotros queremos”.



También aprovechó para referise al grupo consolidado en este 2023, dando detalles de cómo se gestó la llegada de Leonardo Castro al azul “Tenemos muy buen equipo, nos reforzamos bien. La junta nos dio el aval de traer estos jugadores importantes. No es traer por traer, lo que llegó fue muy bueno. No es fácil traer al goleador de la Liga, tenía pedidos de Colombia y afuera, el esfuerzo fue grande. Este es un grupo humilde, trabajador, pero guerrero. Queremos llegar al título y trabajan para eso. Me les quito el sombrero como se esfuerzan en cada entrenamiento, como quieren aprender y tiene los trabajos complementarios”.



“Eso lo motiva a uno, el tener un grupo que quiera trabajar y aprender. Se trata de que ellos mejores, corrijan y sean mejores, ya sea para seguir en Millonarios o arrancar para el exterior” concluyó.