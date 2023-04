Alberto Gamero furioso: envió a hacer conciertos fuera de El Campín

Millonarios viene de derrotar a Peñarol en Montevideo (1-2) por Copa Sudamericana y el equipo retornó a prácticas con miras al duelo de Liga contra Unión Magdalena en Santa Marta, duelo que lo jugaría con nómina mixta tras los constantes partidos.





Sin embargo, a su llegada a la capital, el técnico Alberto Gamero no solo hizo referencia al buen juego que ha tenido Millonarios, sino también habló de la cantidad de partidos que tienen, por lo que se mostró molesto por el préstamo del estadio El Campín para conciertos, pues según él eso afecta al ritmo de competencia.



“No es algo de Dimayor, es el tema de que en Bogotá hacen conciertos, nosotros podíamos jugar con Envigado, a la Dimayor no la culpo, no hay más fechas, sabíamos que nos arriesgamos a eso. El problema son los conciertos, hay dos partidos aplazados por dos conciertos, eso es lo que hay que evitar. Hay que buscar otro escenario para los conciertos y dejar El Campín para el fútbol”, dijo Alberto Gamero.



Con respecto al partido frente a Unión Magdalena, Gamero hizo referencia a que está analizando el grupo y disposición de jugadores para ir por el mejor resultado en Liga, pues saben que deben acercarse a los clasificados para estar más tranquilos.



"Hay desgaste. Les preguntaré a mis jugadores quien se siente en condiciones porque queremos ir a Santa Marta a sumar, aunque Fernando Uribe tiene una molestia”, mencionó Gamero.



Por ahora, Millonarios sigue preparando su duelo contra Unión Magdalena por la fecha 15 de Liga BetPlay, donde en Santa Marta espera revalidar su buen momento tras la victoria a Peñarol por Copa Sudamericana.