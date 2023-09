Gamero, satisfecho: ‘Millonarios recobró la memoria con este triunfo’

Millonarios se impuso al Bucaramanga este viernes en el estadio El Campín, en un duelo que dejó satisfecho a Alberto Gamero quien al término del juego dejó sus sensaciones de la goleada.



El entrenador samario en rueda de prensa se refirió al juego y también dio los partes médicos de Andrés Llinás, Jader Valencia y Fernando Uribe, jugadores que tuvieron lesiones en este juego o previo al mismo.



“Hicimos cosas interesantes, recobramos la memoria en este partido. Jugamos mucho por banda. El partido lo manejamos ya con el 2-0 en el primer tiempo. Le ganamos a un equipo”, comentó de inicio.

“Tranquilo me deja que ganamos por 3-0. Creo que pudimos hacer más goles, por eso insistí en tener más ataque. Terminamos con muchos atacantes y pese al hombre de menos, nos faltó gol. Igualmente, el resultado es bueno”, agregó.



Por su parte, se mostró contento con lo hecho con los juveniles en este partido: “Es gratificante tener a jugadores del fútbol base en la plantilla. Nosotros creemos en ellos y ahora deben creer que cuentan para nosotros. Villarreal lo hizo bien, tuvo chispazos que tiene calidad, que será bueno. Campaz, Arévalo, Torres, Cortés y otros jugadores están trabajando para la oportunidad y deben entrar en este tipo de partidos en un futuro”.



De igual manera, se refirió a las lesiones en Millos: “Uribe tiene una lesión muscular de gemelo, la sintió en el calentamiento. Llinás tuvo una contusión sacro y Jader tuvo un esguince de rodilla. Seguramente Jader y Uribe les cueste llegar ante Medellín”.



Finalmente, habló de la nominación de Miguel Ángel al premio The Best de la FIFA: “La verdad que cuando vi a Miguel Ángel en fotos, me partió el alma, no creo todavía que se haya ido. Estamos contentos de que esté muchacho reciba la nominación y que haya cumplido su sueño”.