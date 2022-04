Razón de Gamero para que el hincha esté tranquilo, a pesar de perder

Amargo domingo para Millonarios en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022-I. El cuadro embajador no solo perdió un partido frente a Pereira que tuvo controlado la mayor parte del juego sino que además desperdició la opción de ser líder del campeonato.



Al respecto el entrenador Alberto Gamero se mostró tranquilo por la actitud de su equipo a pesar de las variantes y recalcó en que la única falla fue no haber marcado alguna de las opciones generadas.

Balance de la derrota - El equipo vino a buscar el partido y lo único que nos falto fue un poquitico más de claridad a la hora de llegar al arco de ellos. Hoy el equipo vino a proponer, hacer presión alta. Durante el transcurso del partido siempre se intentó buscar el arco contrario. Tuvimos opciones muy claras y las erramos. Pereira en una contra consigue un golazo porque no le dio a Montero tiempo de nada, en esa jugada cometimos uno o dos errores en la parte defensiva. En el contexto del partido, Millonarios vino a proponer y buscar el partido, me parece que tuvimos la mayor posesión, las opciones más claras, pero nos faltó ese pedazo. Estos partidos nos van a servir para ver qué debemos mejorar y apretar. Pereira hizo su trabajo al defenderse cuando tenía que hacerlo y en el momento justo nos hace el gol.



Mensaje a los hinchas por la derrota - Le doy las gracias a la gente en toda Colombia por la hinchada que tiene Millonarios, pero no estoy de acuerdo con que tenemos una seguidilla de partidos malos: perdimos un partido contra América y hoy. Somos el segundo mejor visitante del fútbol colombiano. Creo que a la gente no hay que decirle eso, yo creo que hoy hizo un buen trabajo. En el fútbol no es solo ganar y ganar. A pesar de que el equipo perdió, hoy la hinchada se tiene que sentir satisfecha de lo que propuso Millonarios aquí porque la iniciativa toda era de nosotros. Ese contexto hay que mirarlo. Soy feliz de ver siempre a la gente en la tribuna de Millonarios, feliz de ver que la gente nos acompaña. Este grupo está haciendo cosas buenas y tratando de jugar mano a mano a los estadios en donde va para que no se sientan atados o maniatados de que un rival los esté superando. Hoy la mayor parte de la posesión la tuvimos, nadie quiere perder pero ese es el fútbol. Durante 95-97 minutos que se jugaron, Millonarios propuso y demostró a la hinchada que vino aquí que siempre sale a buscar los partidos.



Rotación en duelos cruciales que se avecinan - La idea es ir intercalando partidos. Hoy hubo jugadores que no tuvieron minutos y normalmente venían jugando, seguramente el jueves los van a tener. La idea es darle minutos a algunos, pero los que vienen jugando no van a parar. El día jueves y día domingo tendremos dos partidos importantes y trataremos de que jueguen el mayor número de jugadores que venían jugando. Tenemos una fase muy dura con Jaguares, equipo que nos ha complicado siempre y queremos avanzar entonces trataremos de poner el equipo que mejor esté, los más descansados y con eso salir a ganar.



Influencia de las variantes - Los cambios entraron al minuto 60 y el gol llegó al minuto 80. Yo no veía afugias por ningún lado porque Pereira no nos estaba llegando. Teníamos nosotros que buscar y darle oxígeno al equipo con Ruíz y Silva. Me parece que le dimos velocidad al equipo por el desgaste de Quiñones y Celis. A mí me gustaron los que entraron porque jugaron a lo mismo, tuvieron la misma idea y ganas de ganar el partido. Entraron ellos y a los 20 minutos nos hicieron gol, pero eso pasa. La idea era que jugaran medio tiempo cada uno y si de pronto veíamos la posibilidad que no entraran, mejor, para darles la posibilidad de recuperar. Me parece que el equipo no cambió, fue un gol de otro partido y las que tuvimos nos las concretamos.



Principal falla del equipo - El error fue no concretar porque nosotros venimos a buscar el partido, hacer presión alta, atacar a Pereira y lo tuvimos, pero no concretamos. Los partidos se ganan con goles, buscamos y no los conseguimos. No es que el balón no quiso entrar, nosotros no lo metimos, es diferente. Debemos meter el balón, así como Montoya pateó y se lo metió al ángulo a Montero; nosotros pudimos hacer una de esas. Me imagino que Castillo fue la figura de la cancha hoy porque sacó balones, llegamos y él fue importante. Con un gol, otro partido se tenía que haber jugado. No sucedió.