¿Se va o se queda Gamero en Millonarios? DT responde a los rumores

¿Se va Alberto Gamero de Millonarios? El rumor corrió como pólvora en las últimas horas y encendió las alarmas en la afición y hasta la plantilla.

Se dijo que, gracias al estrecho vínculo entre Real Zaragoza y la directiva del club azul, habría una cercamiento para sondear al entrenador con una oferta internacional que sería suficientemente atractiva para interrumpir su exitoso proceso con el campeón actual de Liga y Copa.



Era, por supuesto, la pregunta obligada en la rueda de prensa que ofreció el entrenador, en la que, como siempre, le puso el pecho a la especulación.



"Me sorprende porque los dueños de Millonarios, nuestro presidente Camacho, tienen mucho vínculo con Zaragoza y en ningún momento han tocado ese tema conmigo", empezó diciendo el samario.



¿Y entonces por qué no ha renovado: "La renovación mía con Millonarios es firmar, ya hay muchas cosas habladas, es solo firmar", explicó.



De esta manera se descarta por ahora la salida del DT, quien en todo caso reconoció que el sueño del fútbol internacional nunca muere: "Ningún técnico puede decir que no está interesado en ir al fútbol europeo, los tiempos de Dios son perfectos, él me llevará algún día", concluyó.