Más tiempo para Alberto Gamero: posible renovación con Millonarios

Alberto Gamero ya lidera un proceso con Millonarios, que está cercano a los tres años. En medio de las críticas y demás, los embajadores han adoptado una idea de juego, donde el estratega ha compenetrado una nómina para competir.



Pese a esto, los resultados no lo han acompañado, en el aspecto de Liga, quedando cerca de la disputa del título. En charla con el programa El Vbar de Caracol Radio, el estratega se refirió a las lesiones que ha sufrido, las supuestas divisiones con el cuerpo técnico y más.



También, Diego Rueda afirmó que Millonarios y el entrenador renovarán su vínculo por dos años más.

Lesiones en el tiempo reciente: las cosas que pasan nos fortalecen, son cosas del fútbol. Puede ser mi pensamiento, la lesión de jugadores que no son musculares, donde pensamos si es mucho trabajo, las lesiones son de tobillo y rodilla, que son fortuitas.



Lo ocurrido con Águilas que terminó con más opciones: la verdad no concuerdo en eso, fue el 2 a 0 en los primeros minutos, al minuto 22 descuentan y al 26 empatan. Los primeros minutos fueron muy buenos, tuvimos otra acción con Asprilla. Luego ellos nos hacen los goles en pelota quieta, nos descuidamos.



Enfrentamos a un equipo que, si va perdiendo, se va encima. En el segundo tiempo cuando entró Valencia fortalecimos ese sector. Las opciones más claras las tuvimos nosotros. Por estar atacando, en una nos agarraron mal parados. Enfrentamos a un buen equipo, pero nosotros también hicimos cosas importantes.



Para el segundo tiempo, fue equilibrado, con opciones que diría yo, hasta el 90, pudimos ganar el partido. Veo las cosas positivas y ahora llegamos a corregir y mejorar.



Puntos débiles de Millonarios, en la salida y pelota cruzada: son dos puntos primordiales, no solo a Millonarios en el inicio de juego, a todos los que quieren iniciar el juego, se equivocan. La opción de Águilas en el segundo tiempo, fue un error de nosotros y nos agarran regresando mal. Es una idea que hay que mejorarla.



Ayer en Huila Caldas, se la regalaron a Dayro. Hay que intentar equivocarnos lo menos posible, el inicio de juego no es para que se vea bonito, tratamos de hacer uno o dos pases cercanos y el otro lejano. Estamos corrigiendo en lo otro, los goles de Mineiro fueron a espalda de nosotros. Cuando los equipos intentan ser ofensivos, se dejan espacios.



Tenemos que pensar en agrandar más rápido o agrandar primero, antes que el pelotazo salga. Todo eso lo hemos entrenado. Soy el primer autocritico que tiene Millonarios. El segundo gol fue de traslado, con cinco jugadores de nosotros, no circulamos y hay que corregir.



Renovación de contrato: me sorprende, porque tanto Serpa y Camacho hemos dialogado. Tienen toda la intención de renovarme el contrato, hemos estado en ese punto de que hemos hablado. Me sorprende eso, yo estoy tranquilo y radica en que quiero ser campeón con Millonarios. A lo mejor me voy cuando sea campeón, pero mi desespero es serlo.



Trabajo todos los días, porque quiero ser campeón de Millonarios. Espero que pueda cumplirse, en el poco o mayor tiempo, pero quiero serlo y es mi ilusión.



Rumores sobre división con cuerpo médico: no sé qué pasa. Cuando voy por la calle me dice que aguante, no sé la verdad de tantas cosas que hablan. Si es que no sé. Créanme, casi no escucho radio, pero la gente me dice y digo qué hablarán de mí.



Si algo tengo yo, es buena relación con todo mundo. Muchos periodistas que me dan duro, cuando los veo, hola cómo estás. No tengo rencor con nadie. Soy de corazón abierto, es lo que más le enseño a mis hijas. Tengo muy buena relación con los médicos, con el jefe de prensa, con todo mundo. Viven felices conmigo, los de prensa igual. Soy una persona que me gusta crear buena familia, porque donde uno no se siente bien, es dar un paso al costado y yo acá me siento bien.