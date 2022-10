Millonarios lo sabe: Alberto Gamero tiene definido su futuro en 2023

Este miércoles, una versión periodística sobre el técnico Alberto Gamero estremeció el mundo Millonarios.



Según el periodista Darío Ángel Rodríguez, “un club de México preguntó condiciones por Alberto Gamero”. Incluso, se adelantó a poner a Hernán Torres (actualmente en Deportes Tolima) como posible sustituto para la próxima temporada, en caso de que Gamero aceptara una supuesta oferta.



Sin embargo, la versión llegó a oídos de Gamero, quien ya tiene definido su futuro para 2023. Si de él depende, sabe dónde quiere dirigir la próxima campaña, aunque todo está en manos de los dirigentes albiazules.



El entorno de Millonarios y de Gamero también sabe la real situación sobre lo que quiere el samario para el 2023. Sin embargo, FUTBOLRED se comunicó con el entrenador, para conocer la realidad sobre la sonada oferta mexicana y la opción de aceptarla.



Aunque estaba en una reunión con uno de los sponsors de Millonarios, Gamero respondió y dio su versión: “Nada de eso. Acá me siento bien, yo me quiero quedar en Millonarios, hasta que me echen ustedes”, comentó vía WhatsApp.



Alberto Gamero se ilusiona con ser campeón este año en Millonarios, ojalá en Liga II o si no en Copa BetPlay; lo importante es dirigir la Copa Libertadores 2023, pues quiere llevar a sus jugadores a elevar su nivel en el torneo internacional.