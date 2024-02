Gamero aceptó que ganarle a América fue un respiro para Millonarios

Alberto Gamero sufrió en la raya del banco técnico de Millonarios, pero al final celebró el triunfo 1-0 sobre América de Cali, en partido de la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2024 que se jugó este miércoles en el estadio El Campín.

El técnico albiazul aceptó que ganar fue un respiro para su equipo, y analizó el juego contra los escarlatas.



“Fuimos osados, atrevidos e insistimos en eso. No era gritería mía en el campo, simplemente era ubicar a mis jugadores para que no quedaran mal parados, porque en la charla previo al juego se les dijo, había que ganar, se necesitan los tres puntos, pero no podíamos desordenados para ir a buscar un partido contra un gran equipo porque América tiene muy buenos jugadores”, aseguró Gamero.



El DT advirtió: “Yo veía que estábamos insistiendo, había que tener paciencia porque cuando esos equipos con esos extremos tan veloces y nosotros la mayor parte del partido arados en la mitad de la cancha, sabíamos que sería peligroso”.

“Hay momentos en el fútbol en el que tienes algo en el ‘bolsillo’ y tienes que defender ese gol, no creo que uno por querer ir a buscar otro gol, el rival no te va a atacar. Se ataca con laterales que van al fondo, con extremos, pero con un marcador de 1-0, ya en lo que se ve de América, teníamos que defendernos mejor. No fue que Millonarios le regaló la cancha o el balón”, añadió el DT embajador.



En resumen, Gamero valoró que “ganamos el partido, se terminó sufriendo, pero nos terminamos defendiendo bien, porque yo creo que ellos, (opciones) claras, no tuvieron. Nos volvemos a ubicar mejor en la tabla, y para que le suba a esa autoestima al equipo para que sigan compitiendo de la manera en la que Millonarios lo tiene que hacer”.