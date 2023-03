Gamero sacó pecho con Millonarios: ‘Jugamos sin temor y sin miedo’

Alberto Gamero está orgullo de sus jugadores en Millonarios, pues ganó el clásico bogotano 1-2 a Santa Fe, a pesar de tener importantes bajas en el plantel.



El técnico albiazul, siempre sincero, habló primero de por qué sacó a Elvis Perlaza, quien tuvo un gesto que no le gustó a Gamero por la filosofía de juego que ha tratado de imponer.



“Estábamos jugando un clásico y ambos equipos jugaban un buen partido, sin temor y sin guardarse nada. Yo le dije (a Elvis Perlaza) que una amarilla por un saque de banda…y a mí no me gusta que el equipo queme tiempo, me gusta que juegue con ritmo, y Santa Fe también quiso jugar con ritmo. Así que me fastidió, porque hubo otra falta y pudieron sacarle otra amarilla. Hay quienes se ponen bravos por sacar a jugadores con amarilla, pero no podíamos dar esa ventaja frente a Enamorado”, manifestó Gamero.

Gamero añadió: “Habíamos pintando un partido, en el primer tiempo lo llevábamos bien. Nosotros tenemos variabilidad, cuando comenzó el partido teníamos dos '10', que eran Silva y Cataño, les decía que no se preocuparan por los laterales porque lo que quería era que estuvieran cerca a Uribe y así nos fuimos ganando el partido y de pronto con una jugada de ellos también. Finalizando el primer tiempo veo que por donde más me están atacando era con Viáfara y De la Rosa, necesitaba un jugador ahí, y por eso se vio a un Silva más cohibido. Para el segundo tiempo, colocando a ellos dos por fuera e interiorizando el juego nos sirvió mucho. Buscamos tener el balón, el rival nos atacó y creó posibilidades, decíamos que íbamos a jugar un partido sin temor y sin miedo y el que mejor posesión del balón y menos lo pierda; hicimos eso y creamos opciones claras”.



También respondió a las lesiones que aquejan a su equipo: “Creo que esto nos está pasando, pero la tranquilidad es que no son lesiones de mucho trabajo, que le pasan a cualquier jugador. Pido que se recuperen rápido, pero con el respeto de los lesionados, siempre miro a los que están bien. A pesar de tener siete, ocho jugadores por fuera, el equipo ha respondido a las expectativas. Si logramos mantener esto, meternos a los cuadrangulares y recuperar a esta gente, vamos a estar mucho mejor. Acá no hay que buscar culpables. Hay unos que los están acelerando, otros que se demoran más, pero el departamento médico está trabajando mañana y tarde”.