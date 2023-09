Gamero sobre Millonarios: ‘No estoy preocupado, ni me voy a preocupar’

Alberto Gamero lamentó la derrota de Millonarios 2-0 contra Águilas Doradas, en la fecha 9 de la Liga II-2023. Sin embargo, el técnico albiazul dejó claro que no le preocupa la caída y los malos resultados de visitante.

“No estoy preocupado, ni me voy a preocupar. Lo que vi en el primer tiempo de mi equipo fue muy bueno, vamos a corregir, lo haremos, pero me preocupo cuando no creamos nada, cuando me superan. Jugamos un buen partido contra Águilas Doradas en el primer tiempo, pero no la metimos. El fútbol es así, hacer más goles que el oponente, el equipo vino a proponer y a pelear un partido con un gran equipo. A veces nos ponen solo las estadísticas malas, pero las buenas nunca me las ponen. A mí no me habían dicho que tenía 30 partidos sin perder en El Campín, estamos esperando que perdamos para decir: ‘Hoy perdió Millonarios’. Sé que hay cosas por corregir, estamos colgados en la tabla y debemos comenzar a sumar. Tendremos que sacar puntos de visitantes y sé que lo vamos a conseguir”, comentó Gamero.



“Aquí la única preocupación que hay es que no metemos los goles, pero hoy llegamos, para meter goles lo primero que debemos hacer es crear opciones y nosotros creamos muchas opciones de gol en el primer tiempo para ganar”, añadió el DT azul.



Aunque se perdió contra Águilas, Gamero aseguró que “la mayor parte del partido, Millonarios jugó muy bien contra un buen equipo que nos puso un ida y vuelta. Las opciones más claras las tuvimos nosotros, pero en el fútbol para ganar hay que meter gol. Me voy triste porque los muchachos hicieron un buen partido y nos agarran con un gol tempranero en el segundo tiempo. Después del gol nos arrimamos y fuimos a buscar el empate, después de la expulsión se liquida el partido”.



“Debemos tener tranquilidad, cabeza fría, por lo menos yo la tengo y vamos a evaluar el partido, hubo cosas buenas y otras que debemos seguir trabajando”, advirtió.