Gamero reaccionó a empate con Chicó y avisó plan contra América

Alberto Gamero fue autocrítico luego del empate de Millonarios 1-1 contra Boyacá Chicó, en partido de la fecha 19 de la Liga BetPlay II, en el que no pudo clasificarse adelantadamente a los cuadrangulares semifinales.



El entrenador albiazul reconoció que en El Campín, Millonarios tuvo “un segundo tiempo horrible” contra el equipo ajedrezado. Además, habló de las lesiones que hay en el plantel, y reveló su plan contra América de Cali, en partido pendiente de la fecha 16 que se jugará el lunes 30 de octubre, en el Pascual Guerrero.



“Queríamos ganar. Hicimos un primer tiempo para ganar. No sé si es anímicamente o físicamente, pero en el primer tiempo teníamos cómo aumentar el marcador. A veces entramos en una confusión grande con la pelota, que fue lo que pasó en el segundo tiempo. Tuvimos inseguridad, errábamos pases. Chicó nos quitó el balón, pero no nos llegaba. Nosotros no llegábamos. Fue un segundo tiempo horrible, muy malo”, fue la fuerte consideración de Gamero, analizando el empate con Chicó.



“No se pierde y esa es la tranquilidad. Vamos a ver si nos alcanza o no, pero nos quedan dos partidos”, añadió el DT, confiando en que llegará la clasificación a cuadrangulares.



Luego habló de lo que viene para Millonarios, pues tendrá que enfrentar al América en medio de la semifinal de Copa BetPlay contra Cúcuta.



“Afortunadamente para nosotros, no voy a decir que desafortunadamente, tenemos estos dos partidos de la Copa, pero es un equipo bravo el Cúcuta. Vamos a mirar y pase lo que pase tendremos que llevar un grupo muy alterno allá a Cali, tenemos que variar, no vamos a buscar jugadores que vienen consecutivamente, cuando tenemos la posibilidad que jueguen otros. Para el lunes habrá una nómina alterna contra América”, avisó Gamero.



Finalmente, habló de la curva a la baja que tiene su equipo: “No, no tiene por qué (preocuparle). A mitad de año comenzamos mal y estamos a las puertas de clasificar. Contra Santa Fe jugamos bien. Contra Unión, también aunque no ganamos. Vamos a tener jugadores con más cargas que otros. Podemos jugar cantidad de partidos que no se juegan en Colombia. Tenemos que encontrar donde rotar el equipo”.