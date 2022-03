Gamero explica sus cambios contra el DIM: ‘Nada se hace al azar’

Millonarios perdió 1-0 en su visita al Medellín este miércoles 23 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor I-2022. El embajador hizo todo para llevarse un punto, pero no tuvo claridad para armar jugadas de gol y tampoco pudo imponer su superioridad numérica, pues el DIM se quedó con diez desde muy temprano.



Alberto Gamero, técnico del equipo albiazul, actual líder del campeonato, fue duramente criticado por su afición, pues lo responsabilizan de la derrota por los cambios que realizó y la poca lucidez que tuvo para buscar por lo menos el empate en el Atanasio Girardot.



Es por es que Gamero argumentó que sus cambios no fueron parte de la improvisación y que por eso su equipo se haya visto confundido.



“Vega lo puse de lateral, ha jugado mucho ahí, Perlaza de lateral izquierdo, lo ha hecho. Todo lo que hacemos entrenamos. No hay nada al azar. A veces hasta entrenamos con uno menos, con dos menos, Entraron Herazo y Márquez y no se quitaron espacios. Es ganancia lo que hizo Márquez, lo de Vega. Guerra tuvo una amarilla ingenua por reclamar, eso hay que hacérselo ver al jugador, no lo puede hacer. No veo que el equipo se haya confundido”, aseguró el DT albiazul.



El samario quedó tranquilo con sus dirigidos, pues “me parece que intentamos todo, por todas partes. La propuesta fue de Millonarios. No encontramos espacios, pero sí ocasiones para empatar el partido. No fuimos finos, pero posibilidades tuvimos. El gol es error nuestro y nos cobraron. Aparte de los errores, tuvimos el manejo del partido. Se pierde un partido que vinimos a buscar. Y Medellín se defendió bien”.



“Se perdieron tres puntos claves, tres puntos importantes, que nos podían ya clasificar, pero vamos a defender el primer lugar”, fue la conclusión de Alberto Gamero.