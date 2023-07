Falcao, Cortés, Ruiz, refuerzos y bajas: Alberto Gamero habló de todo

Millonarios viajó este jueves a Estados Unidos para afrontar lo que será su único partido amistoso antes del comienzo de los torneos del segundo semestre del año. El cuadro embajador retornó a los entrenamientos hace poco y no ha tenido muchos días de descanso.



Antes del viaje, Alberto Gamero habló sobre la actualidad del equipo y reiteró que el objetivo principal será “defender los dos títulos”. Además, reveló cómo han sido los últimos días luego de la eliminación de Copa Sudamericana y se refirió a las últimas noticias relacionadas con Millonarios, entre ellas, la posibilidad de contar con Radamel Falcao y la situación de Óscar Cortés. Por otro lado, confirmó salidas.

Retomar entrenamientos: “Muy corta la semana, no hemos tenido descanso. Solo le pudimos dar dos días a los muchachos. Ahora ya estamos enfocados no solo en el amistoso ante Nacional sino en lo que será el partido de Liga y la Copa. Queremos defender los dos títulos”.



Enfrentar a Nacional sin Autuori: “No sabía la noticia de la salida de Autuori, pero es lamentable. No por perder un título, se debería dañar todo. Es lamentable porque es un técnico campeón de Copa Libertadores y que ha podido dar mucho al fútbol colombiano. Ahora tenemos un partido nuevamente con ellos, vamos a hacer un buen partido y dar un buen espectáculo”



Bajas y renovaciones: “Luis Carlos Ruiz e Israel Alba terminaron contrato y no van a seguir en el equipo. Luis Carlos Ruiz por un problema de salud y está viendo va a decir, ojalá continúe con su carrera porque es una buena persona y un excelente jugador. Alba terminó contrato y tuvo otra posibilidad. Óscar Vengas estamos viendo para la renovación, ya se está hablando”.



Caso Daniel Ruiz: “Aún no hemos tenido conocimiento de Daniel Ruiz, él está en su club que es Santos, pero no tenemos conocimiento de si venga o no”.



Opción de Falcao: “A Falcao le gusta Millonarios y es hincha de Millonarios, pero como técnico para mí sería un honor tenerlo en Millonarios y para el fútbol colombiano es un refuerzo de lujo, pero no he tenido conocimiento de eso”.



Mantener a Óscar Cortés: “La posibilidad está. Tengo entendido que va a viajar a Francia para hacerse exámenes y mirar el club. Tengo entendido que él va a jugar con nosotros el semestre entrante, vamos a mirar. A veces las negociaciones se dañan, pero él ya es un jugador del Lens, la idea de ellos es que juegue Champions”.



Bajas para el partido en Estados Unidos: “Omar Bertel viene con una molestia en su aductor, Cortés que viaja a Francia, Juan David Torres, que tiene un problemita, y lo de Vanegas que esta negociando. De resto viaja todo el equipo”.



Posibles refuerzos: “Estamos viendo posibilidades, también tenemos jugadores que no han tenido el rendimiento que esperamos pero que sabemos lo van a tener. Vamos a tratar de traer donde más se necesita. Alba se va, pero tenemos a Rosales, a Navarro e incluso Vega. No vamos a desesperarnos”.