La gambeta de Gamero: ¿le dolió DT inexperto en Selección Colombia?

Alberto Gamero quiere concentrar todos sus esfuerzos en la segunda ronda de los cuadrangulares, que para Millonarios empieza este miércoles (6:15 p.m.) con el duelo de la revancha contra Junior, tras la derrota 2-1 en Barranquilla.

Pero ni por mucho que se esfuerce logra evitar las preguntas más difíciles, que pasan por la elección de Néstor Lorenzo como nuevo entrenador de la Selección Colombia, en reemplazo de Reinaldo Rueda.



Inevitable la duda cuando él mismo era uno de los candidatos que muchos pedían, por el estilo de ataque y presión que ha hecho de Millonarios el equipo con juego más vistoso en la Liga Betplay.



¿Cómo tomó la elección de un extranjero, con poco más de 50 partidos dirigidos en primera división, por encima de técnicos nacionales con décadas de experiencia y títulos para mostrar?

​

Ojo a la gambeta: "Me da una obligación de trabajar mucho más duro para algún día cumplir el sueño de dirigir a la Selección", respondió en charla con el Vbar de Caracol.



Claramente algo de decepción quedó y eso sí no lo negó: "en el momento es tristeza pero esa tristeza no me puede durar siempre, toca trabajar mucho más fuerte pero con la convicción de que le vaya muy bien al profesor Lorenzo para que vuelva a llevar a Colombia a un Mundial. Como técnico de la Selección nosotros lo que queremos es el bien para el fútbol colombiano", añadió.