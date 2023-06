¿Juegan el sábado? Gamero sembró dudas para duelo con América

Millonarios es líder en solitario del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay. Hace pocas horas, el conjunto bogotano sumó tres puntos ante América de Cali en condición de visitante y se prepara para la revancha ante su gente.



David Macalister Silva no fue tenido en cuenta para el duelo por la fecha 3 de esta instancia del torneo y, durante el desarrollo del mismo, Leonardo Castro se retiró en camilla por lesión. El delantero salió caminando por su cuenta pero con claras muestras de dolor.



A estas bajas por lesión se suma Daniel Cataño, quién aún no ha podido jugar en el cuadrangular.

Si bien el capitán podría regresar para jugar en El Campín el próximo 3 de junio, la situación de los otros dos futbolistas no es clara y así lo hizo saber Alberto Gamero en su llegada a Bogotá tras el triunfo 0-1 con gol de Beckham David Castro.

​

“No quisimos arriesgar a Macalister para tener aquí el día sábado, ojalá que pueda estar con nosotros”, dijo sobre el '14'.



Sobre Leonardo Castro: “Lo de Leo vamos a esperar, hoy es el primer día de recuperación, esperaremos hasta mañana que le van a hacer una resonancia para ver cuál es la lesión, si no tiene lo esperaremos hasta el día sábado", comentó sobre su atacante.



“Vamos a mirar si Cataño está, todavía no hemos decidido si va a estar o no”, agregó acerca del estado del número diez, que ya entrena con el equipo luego de su problema de tobillo en el partido contra La Equidas en la última fecha de la fase regular del campeonato.