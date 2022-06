Gamero: el empate con Junior, el árbitro y las cuentas en Liga BetPlay

Alberto Gamero salió molesto y evidentemente triste por el empate de Millonarios 0-0 con Junior de Barranquilla, este miércoles en la fecha 4 del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor I-2022.



“Quiero que vean lo que pasa, porque hace tres días Millonarios fue el desastre de la fecha. Y yo lo manifesté, que no jugamos bien; pero no jugamos bien porque teníamos jugadores enfermos, no al 100%. Con todo y eso, no hicimos esa cantidad de tiempo”, fue el reclamo de Gamero al Junior de Juan Cruz Real.



“Le están echando el balde a Millonarios, que somos los favoritos. ¿Entonces los otros equipos para qué se armaron? Si Dios no lo quiera Millonarios no es campeón, van a decir que es un fracaso rotundo, porque le han puesto todo el favoritismo a Millonarios. Nos duele este empate, pero no vamos a dejar de luchar”, agregó el DT albiazul.



Gamero aseguró que “nos duele el empate. No estamos felices, pero estamos tranquilos porque dependemos de nosotros. Pase lo que pase, dependemos de nosotros todavía. Vamos a luchar hasta el final”.



Vea aquí la rueda de prensa completa de Alberto Gamero: