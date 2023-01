Alberto Gamero y su Millonarios 2023: ‘Este es un equipo más fuerte’

Alberto Gamero está muy ilusionado con Millonarios en 2023. El entrenador albiazul disfruta de su cuarto año a cargo del equipo que tanto quiere, en el que fue campeón en su época de futbolista, y se siente fuerte con el plantel que armó.



En declaraciones a la prensa, este viernes 20 de enero, Gamero dejó claro que quiere que “el equipo siga con la misma idea, con el mismo modelo, pero que pensemos en darle otras estructuras comenzando un partido, de acuerdo a los buenos delanteros que tenemos”.



“Estoy muy feliz, contento y tranquilo. Tenemos un equipo para competir, contratamos jugadores importantes y tenemos una base muy buena. Tenemos dos o tres jugadores por posición, es un equipo muy fuerte, ahora nos falta competir en un alto nivel y poder lograr el objetivo”, añadió el samario.



Gamero manifestó que se siente muy positivo esta temporada: “El objetivo es el título que toda la gente quiere y tengo estos dos semestres. Estoy feliz, muy contento, por lo que he hecho con Millonarios. Estoy agradecido con el club, los directivos, la afición y parte del periodismo. Me siento fuerte y siento felicidad por los jugadores que van para la Selección. Están siendo homenajeados por su trabajo. Este año quiero ser campeón, pero esto es convicción y de creer. Tengo el convencimiento de un buen equipo y vamos a competir”.



Sobre los fichajes, el técnico apunta a que “las caras nuevas le van a dar más fuerza y solidez al equipo. Conozco dos, que son (Daniel) Giraldo y (Fernando) Uribe, y vienen dos más que son Arias y Castro. Tenemos un equipo más fuerte ahora”.



Sin duda que el fichaje más importante fue el de Leonardo Castro, pues viene de ser el goleador de la Liga BetPlay II-2022 y campeón con Pereira. Sin embargo, Alberto Gamero escapó de llamarlo figura: “Millonarios gana un obrero más. Él viene con la ilusión de un jugador y 25 goles del año pasado, que es un plus y una confianza alta. Él sabe jugar con uno, dos o tres delanteros. Él tiene mucha alegría. Él va a trabajar para nosotros y nosotros trabajaremos para él. Le dije que no quiero que venga solamente a hacer goles, sino a hacer fútbol moderno, que es atacar y defender”.