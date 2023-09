Gamero se enorgullece y defiende a Castro: 'nos ayuda a meter gol'

Millonarios superó por 1-2 a Envigado este lunes, en duelo aplazado de la fecha 14 de Liga Betplay. Aunque empezó perdiendo, en el complemento lo equilibró con estrategia y luego lo ganó con talento.

El técnico Alberto Gamero explicó sus ajustes en el descanso, al que se fue perdiendo 1-0 con gran gol de Garcés.



Entonces 'metió mano' el DT azul: “Bertel se lesionó y no podía jugar. Nosotros ya habíamos jugado con cinco en el fondo, hoy lo hicimos con tres. Me animé porque íbamos perdiendo un partido que no merecíamos irlo perdiendo. Vi que el equipo estaba jugando bastante bien, el equipo estaba llegando, pero nos descuidamos en el gol de ellos. Queríamos darle un poquito mas de volumen. Le pedí a Guerra y Ruiz que así como eran extremos, hoy me podían servir de carrileros. Lo hicimos bien porque teníamos mucho juego interior y la única manera de tenerlos a todos en la cancha era con esa estructura", explicó.



"Balanceamos el juego, hicimos el gol temprano y después manejemos el partido ante un equipo que nunca se rindió, que siempre tuvo la vocación de buscar el segundo cuando iba ganando y el empate cuando iba perdiendo. Hoy le ganamos a un buen equipo, pero fue porque nosotros también jugamos bien”, dijo, orgulloso.



Al preguntarle por la sequía goleadora de Leonardo Castro, Gamero fue el primero en defenderlo: “Leonardo Castro está haciendo un buen trabajo. El buen delantero no es aquel que solo mete gol, el nos ayuda a meter gol. El semestre pasado fuimos el segundo equipo con más goles y él no fue el goleador del FPC. Yo le dije cuando llegó que quería un jugador que cuando no hiciera gol, me ayude a ganar los partidos, yo creo que eso está haciendo Leonardo. Le han quedado, él tiene que tener tranquilidad. Los delanteros pasan por esas rachas, pero yo he querido arroparlo porque ha hecho un buen trabajo también, él viene a recogerse, viene a pivotear, arrastra marca, tiene pasegol y estoy feliz y contento porque el trabajo que esta haciendo ayuda a ganar el equipo”.