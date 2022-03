Gamero se sinceró: todo lo que tuvo que hacer para llegar a Millos

En diálogo con Win Sports, Alberto Gamero se sinceró respecto a los deseos que siempre tuvo de dirigir al cuadro embajador, reveló infidencias de la actual plantilla y dejó claro sus objetivos.

Deseo de dirigir al azul - Dirigir a Millonarios siempre fue una obsesión mía porque jugué acá en el 88', 89', 90, 91'. Siempre fue un deseo y me costó mucho. Traté de hacer siempre lo mejor en los diferentes equipos en donde estuve para algún día tener la oportunidad en Millonarios. Ha sido algo grande, importante para mí y mucho más cuando tengo a mi familia aquí. Siempre estuve deambulando por varias partes sin vivir con ellos, ya este año completo tres años acá en Millonarios y con mi familia.



Familia hincha embajadora - Mis hijas son hinchas de Millonarios y ellas siempre tuvieron ese deseo de que llegara algún día a Bogotá. Siento que es una responsabilidad mayor.



Proyecto deportivo - Cuando llegué a Millonarios hablamos con el doctor Serpa y el doctor Camacho. Me propusieron un proyecto para saber si lo aceptaba o no. Lo que ellos querían era algo diferente a lo que venía pasando desde hace mucho tiempo en el club: no traer a tanta gente y darle la posibilidad al fútbol base. Yo me di cuenta en la fina del Sub-20 contra Tolima que habían jugadores interesantes ahí. Me comprometí con ese proyecto, aunque no era fácil porque jugar con jugadores jóvenes es complicado. Desafortunadamente el primer año no fue como queríamos, sin embargo hicimos 30 puntos y ahí me di cuenta que podíamos hacer cosas importantes. Si se dan cuenta, salieron una gran cantidad de jugadores. Desde que estoy acá han salido 30-35 jugadores y han llegado más del fútbol base que de refuerzos y me parece que se ha complementado todo con jugadores que han creído en sus capacidades y la confianza que se les ha dado.}



Divisiones menores a la profesional - Yo siempre le he pedido a los técnicos de las divisiones inferiores que cuando un jugador venga acá a Millonarios le expliquen a qué equipo viene, le expliquen quiénes han pasado por acá, les expliquen cuántas estrellas hay. Eso es fundamental.



Hinchada albiazul y mentalidad - Lo que más le trabajo a ellos es que deben que saber que Millonarios tiene una hinchada muy grande no solo en Colombia sino a nivel internacional, porque cuando hemos ido por fuera hemos visto esa hinchada también. Lo primero que les he trabajado es perder ese temor, miedo de jugar a donde vayan. Buscamos un equipo propositivo, que pierda el miedo a perder y salga a ganar en toda parte. Trabajamos mucho esa parte mental, saber dónde están, quiénes son y cuáles son los objetivos. Cuando llegué nos costó hacerle ver al jugador dónde estaba y poco a poco lo han entendido.



Compromiso defensivo del grupo - Los equipos siempre se defienden con 10, no con 11 porque el arquero tapa. Uno a los defensas generalmente los manda a defender, pero los delanteros los manda a retroceder, replegarse, ocupando u espacio. Muchas veces un jugador quita balón ocupando un espcacio, cortando una línea de pase y no solo marcando. Los equipos europeos lo hacen.



Manejo de Daniel Ruíz - Acá muchas veces me han preguntado por qué pongo a Daniel a defender y es porque yo quiero que vaya a Europa, allá le van a pedir eso. Yo les digo a ellos que los engaño si les pido que ataquen y no defiendan porque cuando se vayan a Eruopa, que es lo que pretende uno, les van a exigir eso y debemos exigirlo desde acá.



Liderazgo de Mackalister - Es un líder en la cancha, un técnico. No es que haga lo que quiere hacer, hace lo que el técnico cree y quiere hacer. Ve que le digo al lateral que me ataque por dentro, cuando escucha va y le recuerda al lateral.



Manejo de grupo - Al jugador hay que conocerle el genio, aquí hay jugadores malgeniados, alegres, contentos. La semana pasada cuando llegamos de Brasil, no vi a Silva con esa alegría que tiene. Lo aparté y le dije ‘Silva, no me gustó la forma de entrenamiento de hoy’, me dice ‘profe, yo corrí’, le respondí ‘no, yo vi que tu corriste, pero no te vi la alegría y usted como capitán a mí no puede llegarme así’. Se sorprendió pensando que yo no lo había visto corriendo. No todo pasa por ahí. Yo conozco cómo es Silva: llega temprano, es el último que se va, es alegre, es el papá de muchos acá.