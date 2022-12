Alberto Gamero hizo el balance del 2022: aciertos y errores en Liga

Millonarios se quedó fuera de la final de la Liga BetPlay, luego del empate contra Santa Fe, donde los azules no mostraron su mejor cara, dejando pasar la chance de la disputa del título.



Estas fueron las declaraciones de Alberto Gamero, tras culminar el clásico capitalino.



Análisis partido: no lo vayan a tomar como excusa, había una cancha donde no se podía jugar. Santa Fe puso un equipo para no dejar jugar bien, con tres volantes de marca. Teníamos un 10 e interior.



Veía que no se podía, fue una de las claves para que el equipo no jugara como venía jugando. Hace tres días jugamos un partido con la misma cancha.



Todos seres humanos, no critico nada y salimos a ganar. Santa Fe intentó por momento, empatamos en lo último, donde la verdad uno no debe depender de nadie. Sorpresivamente veo que en Barranquilla ganó Pereira, es fútbol.



La tristeza la carga uno, queríamos ir a la final. No vamos a salir con la frente en alto. Completamos 62 juegos en el año, es bastante. Es una campaña buena. A mejorar y corregir cosas.



No me gusta la palabra fracaso, eso es no intentar. El fútbol es de resultados, perder un partido no es fracaso. Se los dije, en mi léxico no existe. El que trabaja intenta hacer las cosas.



Hoy no fuimos a la final no porque nos faltaran jugadores. Pereira hizo 37 goles, Medellín y nosotros 36. Tenemos gol, estamos entre las defensas menos vencidas.



Con este grupo estaba convencido. Con Vanegas tuvimos un buen reemplazo. Ahora no es decir es que nos hizo falta. Teníamos equipo para pelear, ir a la final. No se pudo, tengo calma en eso. Hay que tratar de traer jugadores, llegarán, es lo más seguro.



Cometimos errores, los veía con motivación y deseo de ir a la final. Se nos escapó y felicito al grupo. Siempre intentó jugar bien, salir a buscar los partidos. Millonarios con o sin Gamero, debe seguir así.



Pensamiento en el 2023: Se hicieron cosas buenas. No es excelente, pero es bien. Tuvimos jugadores en selección Costa Rica. Siempre buscamos jugar bien. Todo mundo habla del bache, donde no salimos de los ocho, lo que hicimos nos respaldó.



Nos sentaremos con el cuero técnico y directivos, para ver cómo sigue el proceso. Ellos necesitan recuperación, irse a bajar cargas para hacer pretemporada. Llinás jugó casi todos los partidos, como Maca y Bertel y Ruiz. Se necesita de un descanso.



Refuerzos para el 2023: nos hemos sentado y hablado, estamos en conversaciones. Estamos a la espera de hablar con ellos. El torneo sigue, la final esta por jugarse.



No pensamos que pasara esto. Vamos a traer jugadores, pensamos que se necesitan unos refuerzos. Tenemos en cuenta qué hay una camada de jugadores. Queremos que los que vengan nos enseñen y aporten.