‘Ningún equipo puede decir que Millonarios se le metió atrás’: Gamero

A pesar de la decepción entre semana frente al Junior de Barranquilla, Millonarios continúa dependiendo de sí mismo. Ahora bien, está obligado a ganar sus últimos dos partidos para llega a la tan anhelada final.



El primer reto será este mismo sábado en El Campín frente a Atlético Nacional, clásico al rojo vivo teniendo en cuenta que ambos luchan por la clasificación. Bien podría decirse que el vencedor de este duelo tendrá pie y medio en el duelo decisivo.

Alberto Gamero habló en la previa del encuentro respecto a las novedades de su equipo, lo que espera ver frente al verde paisa y ahondó en el tema de la pérdida de tiempo:

Preparación del clásico - Nosotros siempre vamos a entrar al partido con nuestra idea, nuestro propósito. Ya el rival mirará. Nuestra energía no la podemos enfocar en algo que no controlamos y nuestra mente tampoco. Queremos nuevamente entrar a hacer un partido de dinámica, de ida y vuelta. Un partido en donde nosotros tengamos ese protagonismo de ir a buscar el resultado. Nacional es un equipo que juega y tiene jugadores para venir a hacerlo. Siempre nos vamos a meter en la cabeza, lo que tenemos que hacer nosotros. Respetando el rival que tenemos y conociéndolo, es importante lo que entregamos.



Millonarios depende de sí mismo - Será una buena final, nadie está regalando nada. Todos estamos con esa idea e ilusión de ir a la final. Envigado es el único que no tiene posibilidades, de resto todos las tenemos. Hay equipos que dependemos de nosotros mismos. Estos dos partidos son los más importantes del semestre.



Ineficacia de cara al gol - Hemos practicado y trabajado, simplemente no concretamos. El mayor que hemos tenido es que creamos opciones y no las concretamos. Eso para nadie es un secreto. Si no estoy mal, somo el primero o segundo equipo con más remata en el torneo. Quiere decir que llegamos. A veces tratamos de corregir que los jugadores no se quiten espacios. Si vamos a hacer fútbol de posesión, debemos intentar hacer fútbol de posición o ubicación, que cada cual responda por su espacio y posición. Por momentos lo hacemos bien, por momentos nos juntamos en un espacio en donde no se es productivo. Cuanto tienes un equipo bien ubicado, tendrás la posibilidad de jugar bien hacia delante. Buscamos que el equipo sea un poco más vertical y tranquilidad en el tercio ofensivo.



Situación de la plantilla y estado de Daniel Ruíz - Hasta ahora estamos bien. Ruíz con molestias normales, pero como le he dicho: tiene que aprender que le van a hacer falta por su condición e inteligencia. Hasta hoy está bien, tranquilo.



Pérdida de tiempo en el FPC - Nosotros tenemos que meternos en la cabeza, y para nadie es un secreto, que internacionalmente nos está haciendo falta la dinámica de juego, el ritmo del partido. Eso se lo hemos inculcado a los jugadores. A veces sucede porque al jugador se le olvida, pero una de las cosas que queremos es que haya ritmo, intensidad. Yo hago lo mío porque hay que respetar todas las estrategias, estructuras e ideas. La idea de este Millonarios es que quiere salir a jugar, ningún equipo puede decir que Millonarios vino y se metió atrás. Ni siquiera el último partido en Barranquilla que no jugamos bien pero sin echarnos para atrás. Tengo que darle esa idea a mis jugadores: no se tiren, no quemen tiempo. A veces hay momentos en los que lo hacen todos los equipos, pero hay formas de quemar tiempo. Con esto no digo que si vamos ganando le digo a Montero que saque rápido, no. Sacar rápdio es diferente a tomarse el tiempo. La idea es no darle tanta para al partido, si jugamos ida y vuelta que el rival haga lo mismo.



Problemas con la sede - Hoy no hemos trabajado, esa es la realidad. Esta cancha que para mí es un peligro porque arriesgamos a los jugadores, pero tenemos que entrenar. Mañana no sabemos si nos va a llover y tendremos una cancha así. Tratamos de que el jugador no sienta tanto esta cancha, fue un trabajo corto de 11 vs 11 sin choques ni fricciones, solo posicionamiento.



El grupo es consciente de lo que se juega - Acá el más jovencito es Ruíz con 20 años, pero ya tiene una final, la idea de pelear los primeros lugares. Ellos entienden eso y saben que no hay margen de error, lo saben. Son los dos partidos más importantes que vamos a pelear este semestre y veo al equipo bien, tranquilo, optimista. Hemos hecho cosas buenas, tenemos por ejemplo 47 puntos con Tolima que es bueno; debemos es mejorar la toma de decisiones en el último tercio.



Lo que se puede esperar de Nacional - Con nosotros jugaron con dos mediocentros, contra Bucaramanga jugó con Andrade al lado de Gómez. Es una variante. Con balón hacen el 4-3-3. No sabemos si aquí nos van a salir con Andrade de mediocentro o con Duque o Mejía. Tengo entenido que se recuperó Duque y Moreno, a lo mejor entrará uno de ellos por Ruyeri. No creo que cambien mucho, será el mismo Nacional que viene actuando.