Gamero revelo infidencias de Ruíz: estilo ‘sobradorcito’ y mentalidad

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, Alberto Gamero se refirió a la sufrida victoria de Millonarios frente al Junior de Barraquilla, el presente de Daniel Ruíz y las posibilidades de dirigir a la Selección Colombia en un futuro.



Siga acá sus declaraciones:

Victoria contra Junior - De los equipos grandes, Junior es de los que mejor se ha parado. Una cosa es pararse bien y otra jugar bien. Anoche le dije a mis jugadores después del partido: “No jugamos bien, pero tampoco mal”. Nosotros queríamos hacer un buen partido y queríamos ganar. De pronto no hicimos el partido que planteamos en otro momento, peor ganamos que es lo más importante. Les dije eso a mis jugadores porque somos un equipo con mejor manejo de balón, pero no fue esa posesión progresiva como sí lo hemos hecho otras veces. No fuimos claros en el frente de ataque y nos encontramos con un rival que se nos paró bien jugándonos a la contra. El equipo estaba parado en la mitad de la cancha y hubo 2-3 contragolpes en los que Junior nos pudo ganar porque buscamos el partido, era el riesgo que íbamos a tomar. Entre semana pensamos que Junior nos podía jugar con volante 10, pero nos dimos cuenta con la alineación que Junior nos puso tres hombres en la mitad de la cancha para bloquearnos y al hacer eso no fueron claros al atacar. Pienso que ganamos y ganamos bien, la única opción de ellos fue el palo de Borja que llegó de un rebote. No era un partido claro para ninguno, pero nosotros supimos sorteralo.



Lo que le falta a Daniel Ruíz - Le falta madurez, partidos, estar peleando los primeros lugares, saber qué es lo que significa estar en un primer lugar, pelear un título. Todas esas cosas lo van madurando a él. Por ahí nos armaron tres contragolpes porque le quitaron el balón cuando intenta gambetear, todas esas cositas él las va corrigiendo. Es un muchacho que entiende y escucha lo que uno le dice, los que los compañeros le dicen. Ese muchacho necesita partidos con compromiso, que es lo que hoy le pedimos a este Millonarios. Había muchos jugadores que no tenían esa tensión del primer lugar, clasificarnos rápido y hoy la están teniendo.



Golpes y lujos de Ruíz en los partidos - Yo estoy muy pendiente porque sé que lo van a ir a buscar. Yo le digo: “si no quiere que le peguen, juegue de central para que le pegue usted a otro”. Por la genialidad y capacidad que tiene él, le van a pegar. Desde que Daniel llegó aquí, pienso que lo ha corregido. Antes se tiraba a toda hora, ahora se tira cuando le pegan duro. Esas son las cosas que debemos ir enseñándole. Tiene al lado a un jugador de mucha experiencia como Mackalister que le habla, le dice. Yo vi la de jugada de Fuentes, él para el balón y Fuentes va a increparlo, en ese caso toca que el rival corrija eso también. Yo siempre le digo a Ruíz que el fútbol no es para burlarse, es para jugar bien y lo ha entendido, lo que pasa es que es un jugador alegre, motivado por el momento que vive y con sus capacidades a veces se ve sobradorcito y no, es porque tiene confianza. Son cosas que él va aprendiendo porque es joven.



Mentalidad de Ruíz - Es un jugador que quiere aprender, mejorar. Se queda a veces con Mackalister y Perlaza cobrando tiros libres. Estamos pendientes de todo eso. He tenido tantos jugadores buenos, pero la cabeza los daña. Yo trabajo con el psicólogo y las charlas que hacemos son para que maduren más.



Proceso con los jóvenes - Al jugador hay que llenarlo de confianza, para orientarlos. A Ruíz lo estoy orientando, no le puedo decir que no lleve, que no haga túneles... Sí debo decirle dónde se hace ese túnel, dónde buscan esa genialidad. En el caso de Llinás, cuándo tiene que salir, cómo lo hace. Uno le dice cositas a ellos, pero también uno debe dejarlos que exploten sus condiciones, ideas. Si me pongo a decirle ideas mías, nunca conocerá las de él.



La clasificación anticipada puede afectar al grupo - Primero debemos clasificar metiéndole la cabeza. A mí no me gusta cambiar mucho, lo iremos haciendo en la medida que vayamos clasificando. Le daremos más minutos a uno u otro, pero no vamos a descuidar el sumar. A mí todos me dicen que ya hay que ser campeón, yo lo sé y para eso toca ganar, jugar bien y eso queremos. También queremos sumar puntos para la reclasificación porque tuvimos un sinsabor en esta Copa Libertadores y por eso queremos sumar para tener otro torneo internacional. Tenemos unos preparadores físicos y un departamento médico con expectativa. Vamos bien encaminados y ojalá esa curva de rendimiento la tengamos subiendo, así como que nuestros titulares lleguen más enteros.



Evolución de Stiven Vega - Cuando llegué, a él le dijeron quite y listo, esa es su tarea. Hoy él es uno de esos jugadores que llegan temprano a trabajar, porque en estos momentos al mediocentro no le basta con quitar balón, ahora debe jugar también. En eso Stiven ha tenido una evolución. Si no estoy mal, el jugador que más pases tira es él. Para mí es de los mejores mediocentros del fútbol colombiano. Le falta esa malicia, esa maldad. Si nos damos cuenta, creo que es el mediocentro con menos tarjetas amarillas del torneo, no lo expulsan, no pega, pero eso sí está bien ubicado siempre, aprendió a saltar líneas, aprendió a meterse entre los centrales para iniciar juego. Una de las cosas en que debe mejorar es esa falta de comunicación, hablar, orientar. A veces cuando sale Silva, le doy el brazalete de capitán para llevarlo hasta allá y aunque sea le digo al árbitro.