‘Ningún hincha puede decir que Millonarios es un desastre’: Gamero

Millonarios sumó su segunda igualdad en la Liga BetPlay 2022-II. El equipo de Alberto Gamero volvió a ser predecible en casa, no lastimó cuando tuvo la oportunidad y terminó regalando dos puntos, esta vez frente al Atlético Bucaramanga.



En conferencia de prensa, el estratega samario se refirió a la falta de gol del equipo, mencionó que el problema pronto se solucionará y mandó un expreso mensaje a la hinchada embajadora.

Problema de gol - Ya uno viene a la rueda de prensa porque tiene que venir. Hoy diré parte de lo que dije en la rueda de prensa pasada. Este equipo crea, elabora, juega la mayor parte del partido en campo contrario, pero nos falta meterla. Nosotros estamos tranquilos porque trajimos un goleador, Ruíz tiene 12 goles en el año. Necesitamos los complementos que vienen de atrás. Creo que Gominola tuvo dos, Daniel Ruíz tuvo dos más, Silva tuvo otra; necesitamos ese abono para no cargarle la responsabilidad al goleador. Probamos de todas las formas: media distancia, tiro de esquina, pelota quieta, centros. Son estos partidos en los que en el último minuto pudiste perder, que llega el contrario y te cobra.



Desespero de los aficionados - El hincha también tiene que entender, hoy no le puedo criticar nada al equipo, hicieron todo para ganar el partido. Encontramos un buen rival que se defendió. Bien físico, bien en defensa y sin embargo le creamos. A la hinchada, yo como cabeza visible, entiendo que de pronto no tengan calma, pero estoy tranquilo porque veo cosas buenas. Nadie viene aquí (El Campín) a superarnos o pasarnos por encima. Por momentos la gente disfruta del juego del equipo, nos falta el complemento de hacer el gol. Los partidos de no ganar, entendemos que el fútbol es hacer un gol más que el rival, pero nunca fuimos superados... Ningún hincha, nadie puede decir que Millonarios es un desastre. Somos un equipo con orden, con una idea de juego, que quiere ganar y sale a proponer, pero a veces el gol no se da.



Soluciones a la falta de gol​ - Yo me preocuparía más si me dicen a mí: “Profe, este equipo no llega, no elabora, no tiene opciones”. Nosotros hasta la parte mental del jugador la estamos trabajando, tenemos dos personas que nos ayudan mucho. En el fútbol, la toma de decisiones es muy importante y al ejecución. A veces hacemos bien la primera, pero no la segunda. Ese pedacito no es fácil. Nosotros los técnicos ayudamos a que el equipo llegue dentro de las 18, hasta ahí. No conozco un técnico que elabore jugadas ahí porque ahí viene la individualidad y al decisión del jugador. Nosotros tuvimos llegadas, pasa que el arquero la saca y para eso están ellos. Cuando el arquero es figura, quiere decir que le llegaron y la sacó. Yo le digo a Montero: “¿Cuándo vas a salir figura?”, me dice “si no nos atacan mucho, ¿qué figura?”. Desde que el está aquí, creo que nuca ha salida figura porque no nos llegan o él las resuelve o sencillamente entran. Chaverra sacó balones importantes que creamos. El profe Iguarán todo los días llega para esa elaboración: tranquilidad, serenidad, buscar al jugador más cercano al arco rival, ubicar un palo. Repito, nos está costando. A fin de cuentas, Daniel Ruíz y Gómez irán aprendiendo.



Parte de tranquilidad al grupo - Pueden haber fórmulas distintas, pero puedes armarla y de pronto no llegas. A nosotros nos falta que el balón entre, aunque no podemos cambiar algo que estamos haciendo bien, es decir las llegadas. Ya trajimos a Luis Carlos Ruíz, que no es goleador, pero hace goles... De un momento a otro si le digo al equipo que no vamos a elaborar, de pronto ni llegamos y ahí sí que sería pero la cosa. Necesito tranquilidad, mucho más con los muchachos porque a fin de cuentas ellos son los que llegan. Estamos trabajando la parte psicológica, individual y yo sé que va a llegar porque este es un equipo que trabaja bien y se sacrifica. Al salir a la cancha, les pido que me tengan contenta a la hinchada jugando bien y ganando.



Pelota quieta no dio frutos​ - Vargas creo que cabeceó dos, Pereira una, Llinás una más y otro. Cabeceamos, pero no la metemos. Hay que darle al arco. En todo trabajamos. Hoy tuvimos un tiro libre de lejos, lo cobró Alba y queremos hacer eso. Tratamos de que el equipo se sienta lo más cómodo posible para llegar al gol. De los 15 tiros de esquina, en diez ganamos, pero la bola no fue al arco. No solamente el delantero debe definir, un central también porque para eso lo mandamos. Pecamos al no ser certeros y precisos.



Pérdida de tiempo y el manejo de los árbitros - Eso ya es un tema que lo tiene que revisar los mismos árbitros. Esto nos está costando a nivel internacional. Queremos ser un equipo con ritmo de partido, minutos, intensidad de juego. Ojalá que los árbitros se den cuenta de eso. A veces le sacan la amarilla al arquero al minuto 90 y ellos lo pueden corregir.



Refuerzos por llegar - Cataño ya se está haciendo los exámenes médicos, Dios quiera que los pase y pueda firmar. Lo mismo el caso de Vanegas. El libro de pases se cierra el viernes y estamos aspirando si podemos traer un lateral izquierdo por la lesión de Murillo. Teníamos un jugador del Toluca que podía venir y lo que tengo entendido es que la esposa no quiso venir y él tampoco vendrá. Si somos sinceros, no podemos decir que no se ha traído. Trajimos lo que necesitábamos: un goleador, llegó Ruíz; un central, Vanegas; un lateral, Alba; un lateral, lo estamos buscando. Que no hayamos hecho gol, no quiere decir que venga otro y si ese no hace gol entonces traemos otro y otro. Los que están, vamos a confiar en ellos: Ruíz, Herrado y Valencia. El lateral izquierdo lo tenemos visto, lo hemos hablado, es colombiano que está por fuera y quiere venir a Colombia.