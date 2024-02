Gamero tras el empate: ‘Millonarios hizo todo para ganar el partido’

Millonarios no pudo con Alianza FC en Bogotá y empató 1-1 en un juego en donde el Embajador tuvo las mejores chances para ganar el partido en el estadio El Campín por Liga Betplay.



Pues bien, finalizado el encuentro el técnico albiazul, Alberto Gamero, dejó sus sensaciones y se mostró conforme con lo mostrado en cancha por sus jugadores y también se refirió a la lesión de Macalister Silva, la salida de Édgar Guerra y si habrá otros fichajes en el club.

“No afectó al grupo. Ellos están en un deporte de contacto y pasan estas cosas. Nosotros estamos expuestos a una modificación de esas. Cuando entró Santiago (Giordana) no quería que jugara tanto tiempo por que venía también con molestias, pero tuvo que jugar. Hizo un trabajo posicional, siempre ayudó a jugar y jugó bien. El equipo hizo todo para ganar el partido, este punto suma y me voy tranquilo”, comentó sobre la lesión de Silva y lo ocurrido en el juego.



Además, analizó al rival y el desorden táctico que hubo en el equipo por ir por la victoria: “Yo le pedí a ellos mucha paciencia. Alianza era un equipo con bloque medio-bajo y teníamos que ir suave con las oportunidades. Nos desesperamos por empatar el partido y terminamos mandando pelotazos. Cuando iba a acabar el partido, Llinás se fue para arriba y le dije que bajara de nuevo. Por desordenarnos nos hubieran podido marcar el 2-1"



Sobre los lesionados y quiénes estarían listos para el próximo juego contestó: “Del departamento médico el único que se puede asomar es (Juan Pablo) Vargas, el resto aún no están listos. Hay que suplir bien esas ausencias y el que esté debe hacerlo lo mejor posible. Hemos cosas buenas con estos jugadores alternativos y espero que crezcan y nos quita el temor de que el jugador que entre jugara bien.



Con respecto a la salida de Guerra dijo: “Lo de Guerra fue sorpresivo, se presentó una oferta del exterior y ya no hay que pensar más en él”.



Finalmente, le restó importancia a la posibilidad de traer un jugador que reemplace a Guerra: “Hemos investigado jugadores, pero no estoy loco por a quién voy a traer, sino que me enfocaré en lo que hay en caso de que no me llegue el refuerzo. (Daniel) Ruiz llega el viernes y seguro estará para el juego del miércoles. Esperemos que llegue el momento de tener el equipo completo, pero los que están lo vienen haciendo bien”.