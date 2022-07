Gamero prometió el regreso del ‘Caballo’ Márquez a Millonarios

Ha tomado por sorpresa el renacer goleador que tuvo Ricardo Márquez en su regreso al Unión Magdalena. Tras dos años complicados en Millonarios, el joven futbolista no ha parado de anotar y asistir en este inicio de la Liga BetPlay 2022-II.



En apenas cuatro jornadas disputadas con el ciclón, Márquez acumula cuatro goles y una asistencia. Es decir que suma la de mitad de tantos que logró con los azules en cuatro semestres. Cambio total.



Respecto a la curiosa situación que vive el delantero de 24 años, Alberto Gamero, entrenador embajador, dio su opinión y manifestó que no ha perdido la fe en él e incluso lo espera de vuelta en la capital.

“Como él tuve muchos casos en los que el pelao' se sentía mal. Hoy me siento más orgulloso por lo que está haciendo Ricardo Márquez. Es una persona que acá (Millonarios) aprendió mucho, hoy el jugador que está en el Unión no es el mismo que se fue”, mencionó el DT en diálogo con Win Sports.



Incluso Gamero se refirió a unas recientes declaraciones del delantero en las que se refirió a su salida del cuadro bogotano. Si bien pensó que había dicho algo malo, al leer la noticia “me dio una felicidad muy grande” por lo agradecido que está con la institución.



Así mismo reveló la promesa que se hicieron antes de regresar a Santa Marta: “Cuando se fue de aquí, Márquez me dijo: ‘Profe, voy al Unión y voy a hacer goles, pero yo voy a volver a Millonarios’. Y yo le dije: ‘Usted no va a volver en dos años, ni en uno. Usted meta goles allá que en seis meses vuelve otra vez para acá’. Eso es con Gamero o sin Gamero, no estoy diciendo que lo voy a traer yo”.



Según explicó el entrenador, Ricardo Márquez “tiene una opción de compra” con los azules, a pesar de estar jugando en el elenco samario. “Hoy pertenece más a Millonarios que al Unión”, complementó.

Agregó que al ficharlo le tenían mucha fe y todo parece indicar que se mantiene esa confianza. Además comparó su actualidad con la de Fernando Uribe, dos jugadores que brillaron en Liga, pero al asumir un nuevo reto no pudieron rendir.



“Los buenos jugadores por el hecho de que no les vaya bien en un equipo, no dejan de ser buenos. A mí me parece que Márquez es muy bueno. Hoy, la verdad, el más feliz y contento de todo lo que le está pasando a él es Alberto Gamero”, destacó.



Finalmente le cobró a todos aquellos detractores (hinchas, periodistas) por la confianza que le daba al ‘Caballo’: “Lo que tienen que decirme hoy a mí es: ‘Ve, Gamero tenía razón’ porque sí que me daban palo cuando ponía a Márquez, cuando lo concentraba, cuando lo metía. Él estuvo en casi todos los partidos conmigo”.