¿Cuándo vuelve Daniel Cataño a Millonarios? Gamero puso fecha y rival

Millonarios logró ganar el primer partido de cuadrangulares y tras ganarle a Boyacá Chicó con un marcador muy ajustado tras un gol de Leonardo Castro en el primer tiempo, el embajador logró pasar a liderar el cuadrangular B con cuatro puntos.

Con respecto al partido que ganó Millonarios, el técnico Alberto Gamero dialogó en conferencia de prensa sobre el nivel de su equipo y donde también opinó sobre el desgaste que tuvo la plantilla contra Peñarol en aquel juego de Sudamericana que terminó en horas de la madrugada por fuertes lluvias en la capital.



De igual manera, Gamero se refirió a la actualidad de Daniel Cataño y confirmó que el volante estaría disponible contra América en cuarta fecha del cuadrangular B en la que Millonarios oficiará de local. Además, lo tendrá en cuenta para duelo de Sudamericana contra América MG en Brasil.



Balance del juego: “Nosotros tenemos una idea que traemos. El equipo le costó por el partido del martes. Felicito a mi grupo por el esfuerzo, pero también al Boyacá Chicó porque fue un juego de ida y vuelta. Me gustó la posesión del balón y no nos desesperamos. Me voy feliz porque le ganamos a un buen equipo".



Momento de Leonardo Castro y Montero: “Cuando Castro vino, yo les manifesté que me gusta que meta goles, pero tiene que entender cuando no tiene el balón. Hoy hizo las dos cosas porque defendió e hizo gol. Lo de Montero precisamente le dije, estos son los momentos que uno quiere para que el arquero salga a relucir. Eso para nosotros es satisfacción".



Vuelta de Daniel Cataño: “va muy bien. Ni él ni nosotros queremos riesgos ya estamos esperando, pero de dolor hay poquito y que desinflame totalmente el tobillo, pero está haciendo trabajo en campo con balón. Lo vamos a tener lo más pronto posible. No sé si para el miércoles esté, pero para el sábado contra América yo creo que va a estar y creo que viajará con nosotros a Brasil".