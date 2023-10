Gamero reveló sus planes para Millonarios 2024: ¿vuelve Óscar Cortés?

Alberto Gamero está más sólido que nunca en Millonarios, pues acaba de firmar su contrato de renovación hasta el 2026. Así, el técnico espera cerrar el año luchando por los títulos de la Liga II y la Copa BetPlay; pero no deja de lado la planeación para la próxima temporada.



“Uno siempre quiere superarse uno mismo, hemos hecho cosas buenas en Millonarios y ahora la superación es hacer cosas mejores aquí, esa es la mentalidad de Alberto Gamero, la junta directiva y los jugadores”, expresó Gamero sobre sus objetivos para el 2024, en charla con el ‘Vbar Caracol’.



Gamero confesó sus objetivos en la Copa Conmebol Libertadores 2024: “Es una apuesta que hay, el año entrante tenemos Copa Libertadores y creo que ya con la experiencia de este año con la Sudamericana. El objetivo que tenemos es hacer una gran Copa Libertadores”.



Sobre la demora para su renovación, el DT aseguró: “Hablaba con ellos (junta directiva), les decía que no tenía desespero y que tampoco ellos se desesperaron. Propuestas sí teníamos, pero en ningún momento se me dio por mirarlas, siempre estuve enfocado en esto, lo que pasa es que se dio una serie de partidos de miércoles - domingo y quería pensar en los partidos. Nunca con ellos tuve controversias y tampoco hubo peticiones mías. Quiero lo mejor para esta institución y me gustaría que en un mañana Millonarios tuviera una gran sede porque se lo merece, es un equipo que está jugando muy bien, la junta directiva también tiene esta mentalidad, ellos ya miraron un lote y estamos esperando que salgan los papeles para empezarla a hacerla”.



Finalmente, el DT de Millonarios reconoció que quiere de vuelta a Óscar Cortés, quien juega poco en el Lens de Francia, y abrió las puertas para que regrese y siga madurando como futbolista.



“Si no está jugando allá, acá tiene las puertas abiertas. Así como pasó con (Daniel) Ruiz. Estamos viendo nuevamente a Ruiz que conocemos, con un poco más de experiencia, y lo mismo puede pasar con Óscar. Acá en esta institución y jugando Copa Libertadores seguramente va a crecer y va a competir de la mejor manera”, apuntó Gamero.