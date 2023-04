¿Se irá de Millonarios? Gamero sueña con dirigir en el exterior

Millonarios está viviendo un buen momento en la temporada y tanto en Liga BetPlay como en Copa Sudamericana, el conjunto dirigido por Alberto Gamero se ha convertido en uno de los mejores equipos de Colombia en la actualidad, debido a su proceso y estilo de juego que lo tienen siendo protagonista en los dos torneos.

Sin duda la continuidad de Alberto Gamero en Millonarios ha sido bastante importante y bajo su mando ya ganó la Copa Colombia, pero aún le falta el título más importante que es la Liga, que se le ha sido esquiva desde su llegada en 2020.



Pese a ello, las directivas han valorado el esfuerzo y deseo de Gamero en salir campeón de Liga y ya le tienen listo el próximo contrato de renovación, pero el tiempo se agota y la obligación de lograr el título liguero debe suceder pronto.



Sin embargo, al parecer la presencia de Alberto Gamero no será eterna en Millonarios, pues el técnico en una entrevista con Fuera Zona de Humo, dijo en primera instancia ser campeón con Millonarios, pero luego admitió que ser técnico en el exterior es otro objetivo que busca realizarlo cuando logre dejar al embajador en la cima.



“El sueño que quiero, es ser campeón con Millonarios y quiero dirigir en el exterior. Es un sueño que lo tengo y estoy trabajando para eso. Además, esperando una oportunidad en nuestra Selección, porque todos los técnicos colombianos queremos entrenar a Colombia", dijo Gamero.



Igualmente, Gamero dijo que está feliz en Millonarios y trabaja cada día con mucha dedicación para lograr buenos resultados que lo lleven a títulos y que, si lo quieren retener por más años, con gusto seguirá sin problema.



“Yo aquí estoy contento, si a mí, Millonarios me quiere tener aquí 2, 3 o 4 años estoy feliz, indudablemente estoy feliz por lo que está pasando, por lo que vive el equipo y me da más felicidad cuando quede campeón", finalizó Alberto Gamero.







Por ahora, Millonarios tendrá el próximo reto de Liga contra América de Cali y el próximo jueves 27 de abril jugarán por la fecha 16, en un duelo donde los embajadores podrían quedar más cerca de la clasificación a cuadrangulares.