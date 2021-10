Millonarios analiza presente del América y habla de varios cambios

Los hinchas de Millonarios querían ver hace algún tiempo al defensor central Andrés Murillo y frente al América lo tendrán desde el inicio. Así lo confirmó este viernes en conferencia de prensa el técnico Alberto Gamero, quien confirmó que el vallecaucano reemplazará al costarricense Juan Pablo Vargas, ausente por convocatoria a Selección. Sin embargo, no será la única novedad en el once.



El partido por la fecha 13 de Liga Betplay 2021-II será este sábado, a partir de las 6:05 pm, en el estadio El Campín. Millonarios es segundo en la tabla con 25 puntos, mientras que América es noveno con 17 unidades.

Posesión representada en goles: "Hay que tener un margen de que si tenemos el balón vamos a tener la posibilidad de llegar al arco. Con la posesión intentamos estar en el arco contrario. A veces no falta eficacia y más de tranquilidad y precisión. Lo difícil lo estamos haciendo, que es llegar; nos falta el pedazo de concretar".



Andrés Murillo en reemplazo de Vargas, ¿más variantes?: "Hemos hecho énfasis en Murillo, porque es un jugador que viene con el perfil y está con el grupo, y es el más cercano a que juegue por Vargas. La inclusión de Silva, que está más entero, de resto no vamos a tener muchas variantes porque estamos tratando de consolidar un grupo. Queremos que mejoren en cada partido y sean más fuertes".



Dificultades del América: "Hemos visto estadísticas del América y no es el equipo que hoy tiene 17 puntos. Ellos tienen cosas muy importantes y nos tenemos que fijar mucho en ellos. Es un equipo con mucho volumen de ataque, que hace buena posesión y es fuerte en los duelos defensivos y ofensivos. Nosotros no podemos mirar que perdió el partido pasado, vamos a enfrentar un América duro. Este es un clásico y si queremos ganar, tenemos que tratar de cometer la menor cantidad de errores".



Trabajo defensivo frente al América: "No debe cambiar en mucho. Vamos a intentar tener el equipo en mitad de cancha como siempre lo hacemos y tener salida con los laterales, porque ellos sobre todo y más de local, son los que más están tocando el balón. El equipo no va a variar mucho".



Rotación: ¿Mojica o Macalister?: "Es lo que ellos den. Si están bien van a jugar. Maca es el que va a jugar y se está bien va a jugar los 90. Aquí lo primero que miro es si el jugador está bien y si es así no lo toco. La idea es que tengan competencia y todos se sientan importantes, no que si soy el titular y estoy cansado, o estoy jugando mal, tengo que jugar. Todos en cualquier momento van a tener la oportunidad y tienen que estar en puntica de pie. No sabemos la necesidad de cada partido".



Renovación con Millonarios y expectativas a futuro: "No existe eso de 'Armar una plantilla ganadora', no hay. Nada garantiza ganar. Lo que hay es un proyecto y se renovó lo que la junta directiva quiere y se busca lo mejor. Queremos ir a la final, pelearla y ganarla. Se está pensando siempre en reforzar el equipo y se quiere más. En este momento tenemos una buena plantilla, pero se puede reforzar. Pero todo será a su debido tiempo. El proyecto que ellos han querido, al que yo vine, vamos bien".



Presente de Fernando Uribe: "Si está entero, va a jugar, si tiene oportunidades de gol, va a estar. Uno no tiene que pensar ahora en que esté o no jugando partidos consecutivos. Él es un jugador que se entrena y se prepara bien, es un gran profesional, pero sabe que hay jugadores que se están entrenando y preparando bien, que están pidiendo pista como el caso de (Ricardo) Marquez, (Jader) Valencia), y (Diego) Abadía, que ya lo entregó departamento médico. Me encanta que Fernando se prepare para jugar los 90 minutos".