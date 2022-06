Alberto Gamero sobre la derrota: ‘intentamos y hay que recomponer’

Millonarios pecó mucho en defensa y perdió ante el Junior de Barranquilla de Juan Cruz Real que estaba arropado por las críticas. El argentino logró ganar sobre el final, cuando no sufrió de a mucho contra los embajadores. Alberto Gamero y David Mackalister Silva estuvieron presentes en la rueda de prensa posterior al encuentro en donde resaltaron que hay cosas por recomponer de cara al miércoles en casa.

Alberto Gamero inició comentando que los errores fueron evidentes a lo largo de los 90 minutos, ‘cometimos errores, pero quisimos sobrepasar eso con la posesión del balón. Estos partidos en donde son de ida y vuelta como hoy. Junior nos llegaba, nosotros no éramos muy claros, pero siempre intentamos llegar. Yo creo que el último minuto empatamos un partido también por errores de ellos y nos gana el juego’.

Además, comentó que hay que ver a lo que sigue, ‘no hay que lamentarse, hay que mirar, corregir indudablemente la parte defensiva pasamos trabajo, pero también cuando se pasa trabajo hay otro ítem que el Junior nos dio. Por momentos, nosotros con la posesión estábamos llegando. Con ese balón en los pies intentamos defendernos bien cuando Junior quería atacar y con el balón en los pies intentamos llegar. Lamentablemente se pierde el partido en una jugada que la pudimos sortear mejor. Hay que pensar en los partidos que nos quedan en casa’.

Posteriormente, David Mackalister Silva habló sobre los errores defensivos, ‘para nadie es un secreto que se cometieron errores en todas las líneas. Cuando se pasan afugias defensivas, como nosotros ya lo tenemos, nuestro primer defensor es nuestro delantero. Tenemos días para recuperar, mejorar y tenemos la posibilidad en casa. Debemos tener la frente en alto, esto hace parte de la vida y como en la vida hay que sortear los problemas, nosotros vamos a sortear y dejar atrás esta derrota’.

Los cambios, más allá del de Óscar Cortés y Jáder Valencia no pesaron. Richard Celis disputó solo 18 minutos y Alberto Gamero lo sustituyó. Explicó que fue por ese riesgo de quedarse con un hombre menos, pues ya tenía tarjeta amarilla, ‘el cambio de Celis es muy simple y lo vimos todos. Entra le sacan amarilla, después otra jugada que pudo ser para amarilla y roja, lo que no queríamos era quedarnos con un hombre menos. Lo mismo con Perlaza. Se hace ese cambio en el fútbol nadie ha dicho que cuando un jugador entra no puede salir’.

Sobre Óscar Cortés que recuperó el balón para el empate de Jáder Valencia, afirmó, ‘a mí me parece que Cortés hizo un muy buen trabajo por ahí. El mismo Guerra que no es lateral derecho cumplió ahí. A Herazo le costó por el golpe el partido pasado y Valencia le dio mucha más profundidad y velocidad al equipo, y se recogió bien cuando tenía que recogerse para asociarse con los volantes. Lo de Llinás, venía con un cuadro gripal que pensábamos que podía estar medio tiempo o menos y aguantó, entró Cuenú, hizo las cosas bien’.

Concluyó de esta manera el partido, ‘repito, fue un partido donde no mira uno tanto lo de los cambios porque hay partidos donde puede hacer cosas buenas como hicimos hoy, pero lamentablemente se pierde en los últimos minutos, dos, tres minutos de reposición y nos vamos con las manos vacías’. Millonarios tendrá que mejorar bastante para lo que viene que será recibir al Junior el miércoles 8 de junio.