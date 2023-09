Gamero no crucificó a sus jugadores y valoró el esfuerzo en el clásico

Millonarios no pasó una buena noche en el estadio El Campín y pese a que empezaron ganando, finalmente terminaron perdiendo luego de que sufrieran dos expulsiones que los condicionó y eso lo supo aprovechar Santa Fe para derrotarlos 2-4.

Luego de la derrota contra Santa Fe que los deja en una posición incómoda, el técnico del vigente campeón, Alberto Gamero, hizo su análisis sobre lo que vivió su equipo en El Campín y mencionó que no hay reproches porque el partido cambió por las expulsiones.

Valoro esfuerzo del equipo: “tengo que valorar el trabajo que hicieron los jugadores. Fueron prácticamente dos partidos. Uno es el primer tiempo y otro ya es cuando expulsan a Giraldo. Intentamos hacer un trabajo no defensivo, tener un poquito de profundidad".



Comportamiento en defensa: “fue complicado, pero yo valoro los últimos 20-25 minutos del equipo. Pudimos hacer un gol y queríamos buscar otro. El equipo por momentos se defendió bien. En el segundo tiempo nos llegaron 4 veces y fueron 4 goles”.



Se quedó con lo que hicieron en el primer tiempo: "fue otro partido, de ida y vuelta donde Santa Fe nos hizo daño en la pelota quieta de costado, pero en el juego estábamos haciendo un buen partido. Ocupamos los cinco carriles porque yo no quería un partido por la mitad. El primer tiempo fue muy bueno con lo de Guerra y Valencia ganando amplitud y profundidad. Recobramos la memoria de extremos y me gustó mucho".